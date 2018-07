Brasil: Detenidos dos ex agentes sospechosos de participar en muerte de Marielle Franco

Marielle Franco

25 julio 2018 - Dos hombres que podrían haber participado en la ejecución de la concejala Marielle Franco en marzo fueron detenidos hoy por la Delegación de Homicidios (DH) de Rio de Janeiro. Los dos ex agentes públicos, Alan de Moraes Nogueira (ex policía militar) y Luís Claudio Ferreira Barbosa (ex bombero militar) están acusados de asesinar a dos hombres en febrero del año pasado. La orden de la ejecución habría venido del paramilitar Orlando Oliveira de Araújo, conocido como Orlando de Curicica.



Los ex agentes y los hombres asesinados formaban parte del mismo grupo liderado por Orlando de Curicica que está preso por su actuación al frente de la banda y que también fue denunciado por el homicidio de Marielle y Anderson Gomes. La DH llegó hasta los sospechosos gracias a las declaraciones de un hombre que habría integrado la banda, pero dejó el grupo y pasó a denunciar sus actividades a cambio de protección policial.



Ese testigo afirma que los ex agentes participaron en la muerte de la concejala. Como la investigación del caso Marielle sigue bajo sigilo, el delegado William Batista no dijo cual fue la alegada participación de ellos en el crimen. La misma persona habría presenciado una conversación entre Orlando y el concejal Marcelo Siciliano acordando la muerte de Marielle porque la concejala estaría estorbando las actividades de la milicia en comunidades de Rio de Janeiro. Ambos niegan su participación en el caso.



El abogado de Moraes Nogueira negó que su cliente haya cometido ningún crimen. Ferreira Barbosa no tenía ningún abogado presente en la DH esta mañana. La orden de prisión temporal de ambos fue expedida por la justicia y tendrán que declarar ante diversos delegados, sobre el caso Marielle y su involucramiento en otros crímenes cometidos por la banda.