(AUDIO) Foro Penal confirmó traslado desde El Helicoide a la PGV de dos funcionarios de PoliChacao

#11Jul 10:55AM Ya en El Helicoide tratando de confirmar rumores sobre traslado de algunos presos a consecuencia de la protesta reciente. Así está la sede a esta hora. pic.twitter.com/rNopJMzUpk — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) 11 de julio de 2018

11-07-18.-El abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano –FPV-, confirmó el traslado de los funcionarios de PoliChacao, detenidos en El Helicoide, Reggie Andrade y Fred Mavares, a la penitenciaria de San Juan de los Morros.“Hemos constatado que Andrade y Mavares fueron trasladados esta mañana, conjuntamente con otra persona, aparentemente un preso común, a la Penitenciaria General de Venezuela –PGV-”, aseguró durante una entrevista en Unión RadioHimiob xplicó que, pese a que los efectivos policiales tienen boleta de excarcelación, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin- no los ha liberado. “Es inexplicable que se les mande a la PGV porque lo que debió haber pasado es que se les hubiese excarcelado de inmediato”.“Del resto de los presos que están en el Sebin no se sabe absolutamente nada, no hay voz oficial que nos diga qué va a pasar con ellos después de la protesta iniciaron”.“Nadie sabe quién está dando las ordenes, porqué esas personas fueron trasladados, quién dio la orden, los tribunales no fueron, nadie los sabe, eso es uno de los problemas graves que tenemos. Que diferente sería si en vez de estar un representante del FVP estuviese uno del gobierno, de la fiscalía o de la defensoría, lamentó.