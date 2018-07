(Denuncia) Mérida: Ciudad de Ejido se paraliza por fallas en Internet que dejan sin línea los puntos de venta

9 de Julio de 2018 .- Habitantes de Ejido denuncian el pésimo servicio de internet que reciben en esa entidad a través de la telefónica estatal Cantv.



A esta redacción han llegado numerosas denuncias del pésimo servicio de internet que tiene esa pequeña ciudad del estado Mérida. Las denuncias las han hecho hoy, a través de amigos y familiares, ya que desde la medianoche de ayer domingo 8 de Julio, hasta hoy lunes 9 de Julio, han estado sin servicio de internet, lo que significa que no pueden comprar ningún producto, porque los comerciantes no tienen "línea" y tampoco se puede pagar con "transferencia" y como no hay efectivo, no hay forma de comprar ningún producto, porque no hay forma de pagarlo.



"Esta situación no es nueva, cuando hay servicio de Internet, está tan lento que las páginas de los bancos, si es que abren, se cierran de tanta tardanza," dijo uno de los denunciantes.



Hoy 9 de Julio, algunos vecinos llamaron a reclamos en Cantv "y después de pasar al menos 20 minutos escuchando una musiquita, cuando por fin una de las operadoras les atendió, preguntó ´Hola, ¿hay alguien ahí?´, como si están acostumbrados a que gente cuelgue el teléfono, frustrados debido a la larga espera," afirmó.

"Así estarán de acostumbrados a que la gente que llama se obstine de tanto esperar y para colmo de males, cuando van a dar los datos, resulta que se va la luz y no se puede ni siquiera poner la queja o reclamo," declaró uno de los denunciantes.



Entre los países con la velocidad de internet más lenta del mundo, Venezuela sale ganadora, de acuerdo al siguiente medidor http://www.perusmart.com/10-paises-peor-velocidad-internet-mundo/



Aparte de la lentitud, ahora los usuarios deben acostumbrarse a períodos de mas de 15 horas contínuas sin este servicio, indispensable en tiempos de falta de efectivo que obliga al uso de puntos de venta electrónicos.



Los denuncaintes hacen un llamado urgente a Cantv para que solucione este problema que afecta el funcionamiento de una ciudad entera.