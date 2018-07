Familiares de 172 venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago exigen repatriación

06-07-18.- Familiares de los más de 172 venezolanos que se encuentran detenidos en Trinidad y Tobago exigen a repatriación de sus seres queridos y este viernes, decidieron asistir a la embajada. Hasta el momento no han sido recibidos por el encargado de negocios, reseña el portal El Pitazo.



Los familiares piden la repatriación de sus seres queridos. En el mes de abril, unos 60 venezolanos fueron devueltos por las autoridades venezolanas, sin embargo; la Cancillería de la República no ha realizado más gestiones.



La mayor parte de los detenidos son de Puerto Ayacucho, también hay detenidos del estado Carabobo y al menos cinco del Distrito Capital. Una de las madres presente comunicó que no tiene ni el dinero para pagarle la fianza a su hijo que son 1.500 dólares o 11.000 titi (moneda de Trinidad y Tobago), por ello, su única salida es la diplomacia con el dicho país.



Yasmín Juárez, madre de José Rafael, joven que fue detenido el 01 de abril, comentó que ella desea para su hijo una repatriación y no una deportación, pues él ya ha pagado cuatro meses de condena.



Los familiares aseguraron que las próximas acciones de los familiares, es ir al Ministerio de Interior y Justicia con el fin de pedir una agilización en el documento de repatriación de los 172 detenidos.