(AUDIO) Un paramilitar amenaza de muerte a una profesora en Colombia: "Se tiene que ir o la asesino"

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

05-07-18.-Una docente, fue amenazada a través de una llamada telefónica hecha por un jefe paramilitar. El audio quedó registrada la llamada que recibió la profesora Deyanira Ballestas, quien trabaja en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial IETAC, en el municipio de San Pablo en el sur de Bolívar.El jefe paramilitar se autodomina Carlos Mario’, quien opera en la región.El hombre, en tono amenazante, advierte a la profesora que le van a dar un comunicado ante lo cual ella le reclama por su tono de voz; el reclamo de la docente exalta al sujeto quien le dice: “Vea señora, hágame un favor: coja sus cositas y se me va de la región”. Deyanira le respondió: “¿Yo qué mal he hecho? ¿El hecho de trabajar es malo? ¿el hecho de haber elevado un centro educativo es malo? Yo no le veo cuál es el problema”. Lea también: Gobernación de Antioquia confirma amenazas de muerte al alcalde de ItuangoLa conversación continuó en medio del reclamo de la docente ante las amenazas que considera injustificadas. El hombre entonces le dice “Qué pena con usted señora Deyanira Ballestas se tiene que ir de esta región o la asesino; usted sabe que nosotros acá asesinamos al que se nos dé la gana. ¿Me entendió?".No es la primera vez que la docente recibe amenazas pues en junio de 2017, cuando se desempeñaba como rectora en el Centro Educativo Buenavista del municipio de Santa Rosa sur de Bolívar solicitó traslado al considerarse amenazada. A este mismo hecho hizo referencia Deyanira en una entrevista con Blu Radio en la que afirmó que para ese entonces tuvo problemas con otro docente, quien reclamaba porque ella no quería enviar docentes a veredas apartadas. De acuerdo con la profesora, ese es el único conflicto que ha tenido en la región pero que no puede asegurar la relación de ese hecho con esta nueva amenaza.Deyanira le dijo a Blu Radio que ya salió del municipio y que se encuentra en Aguachica, Cesar, buscando partir a otro lugar. Manifestó que ha recibido acompañamiento de la Secretaría de educación y de la Policía en San Pablo. Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, además de repudiar el hecho, solicitó al Gobierno Nacional garantizar las medidas de seguridad para los docentes en el país. “La escuela es territorio de paz” manifestaron a través de su cuenta oficial en Facebook.