CCSSJJ solicitó apoyo al ODH-ULA por violación de DDHH en Barinas

Carlos Paredes, coordinador de Comite de Contraloria Social al Sistema de Justicia Judicial, participando en la II cohorte del Diplomado MADIBA-ULA, solicitó apoyo al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes frente a la vulneración de derechos fundamentales en el estado Barinas.

Dirigiendose a todos lo participantes en el diplomado de Derechos Humanos II MADIBA-ULA y luego conversando con los directivos del ODH-ULA, Dra. Mayda Hocevar, el Politologo Nelson Ribas y el Abg.Luis Ojeda, pidió ayuda el coordinador de CCSSJJ para la defensa de los Derechos Humanos en el Estado Barinas, donde entregó un escrito que dice los siguiente:

"Desde el año 2011 que presenté vía correo electrónico y a través de medios de comunicación denuncias de corrupción de funcionarios en puestos de Estado y de gobierno en el período de gestión del gobernador Adán Chávez en la entidad Barinesa, se desató una persecución y hostigamiento en contra de mi persona y del equipo de lucha social que me acompañaba en las organizaciones sociales OCVEZ ( organización Comunitaria de Vivienda Ezequiel Zamora) y FBE2xV ( frente Bolivariano de Extranjeras y Extranjeros por Venezuela) legalmente constituidas de las que por no lograr obtener los derechos a vivienda y ciudadanía, las más de 20.000 personas asociadas decidieron postularme a las elecciones de alcalde por el municipio capital Barinas, lo que originó, al parecer, el desespero de los funcionarios de Estado, ya que se creó un falso positivo al acusarme fraudulentamente de estafador, sacándome preso de mi casa ubicada en la Urb. Paraíso Bolivariano en Barinitas, sin estar cometiendo delito alguno flagrante y sin orden judicial de aprehensión, con solo una orden de allanamiento según una denuncia que supuestamente cursaba en el Ministerio Público desde el año 2012 en noviembre."

"Después de esto, en el transcurso del proceso como mi amigo y compañero de lucha ejercía todo lo posible ante las autoridades judiciales por mi defensa también le crearon otro falso positivo aduciendo que Yilbert Gómez había robado a un ex funcionario del CICPC y otros abogados, por lo que a Yilbert lo sacaron esposado de la sala de testigos del Tribunal 3ro de Juicio que realizaba una audiencia de continuidad en mi caso EP01-P-2013-018483 y desde ese entonces sumergieron a mi testigo en el asunto EP01-P-2014-019048, donde a mi persona Carlos Ramón Paredes Garrido me mantuvieron 2 años, 2 meses y 5 días preso (10-10-13 al 17-12-15) y Yilbert José Gómez Jiménez (10-11-14 al 12-10-17)."

"En el asunto EP01-P-2013-018483 la jueza dictó sentencia condenatoria a un año de prisión, la cual se llevó a la Corte de Apelación y fue anulada porque estaba viciada. Ahora no quieren apertura de nuevo el juicio. Es de informar la preocupación porque hace aproximadamente 10 días fijaron una audiencia fantasma, porque teníamos audiencia el 26 de marzo, pero como el presidente decretó día no laborable suspendieron y el juez vía oral a los 2 días después me comunico a mí y mi abogada de la defensa que se había fijado para el 22 de agosto, pero para sorpresa fue que el día miércoles 1-6-18 a las 10 AM estaban esperando para efectuarla y el juez de mala fe quería, al parecer, reflejar mi ausencia en la audiencia para dictar auto de privativa de libertad, pero como me presenté por obra de Dios, tuvieron que poner que se suspendía la audiencia por falta del Ministerio Público, fijando audiencia para el 13-8-18."

Prosigue Paredes, explicando que: "En el caso de Yilbert EP01-P-2014—019048 después de 2 años, 11 meses y 1 día preso, aunque siempre se exigió el 26 y 49 CRBV, lo soltaron al ser absuelto de todo lo imputado, pero negando la indemnización que riela en el 49 Nº 8 Constitucional, se apeló y no admitieron, se recurrió a Casación Penal y no han enviado el Expediente a la sala de Casación Penal TSJ"

El presidente del CCSSJJ denuncia que son más de 20 mil personas las afectadas en sus Derechos Humanos por este tipo de procedimientos.

https://www.youtube.com/watch?v=0T4ddRJ0Htw&feature=youtu.be&a=