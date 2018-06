EEUU: Melania Trump visita por segunda vez la frontera con México para visitar internados de menores

Melania Trump en su visita a la frontera con México, en Tucson, Arizona Credito: AP

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, se encuentra en la frontera con México para conocer de primera mano la situación de los niños inmigrantes que han llegado al país de manera irregular, según anunció hoy la Casa Blanca en un comunicado.



Melania ya ha llegado al estado de Texas, fronterizo con México, para recibir información y visitar los centros de organizaciones no gubernamentales donde se encuentran internados los menores.



Enigmático mensaje. La primera dama de EE.UU. eligió hoy para el comienzo de su visita a la frontera con México una gabardina con un enigmático mensaje que inundó las redes sociales de expresiones de asombro y especulaciones sobre si quiso enviar un mensaje sobre su interés en las familias de inmigrantes.



“Realmente no me importa, ¿y a ti?”, rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas y en inglés sobre la gabardina caqui que Melania llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó uno de los fotógrafos presentes.



La primera dama ya no llevaba la gabardina cuando desembarcó unas horas más tarde en McAllen (Texas) para visitar uno de los centros de detención para menores inmigrantes y otras instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza en esa localidad.



La chaqueta era de la marca española Zara y se vendía por 39 dólares, según la publicación “Daily Mail”, aunque no parece estar disponible en la web estadounidense de la firma española. La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, confirmó la autenticidad de la fotografía al ser preguntada al respecto por los periodistas.



“Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario (como hicieron el año pasado con sus tacones altos)”, afirmó Grisham.



Las expresiones de sorpresa e incredulidad se multiplicaron en la red social Twitter al difundirse la fotografía, con un usuario declarándose “sin palabras” y otro aventurando que el mensaje iba dirigido a apaciguar a la base de votantes del presidente estadounidense, Donald Trump. “Vaya chaqueta ha llevado a la frontera… Y ahora estamos hablando sobre Melania, no sobre los niños”, lamentó Michele Martindill, una usuaria de Nuevo México, en un tuit.