Presos mantienen toma de 30 rehenes en el Internado Judicial de Cumaná

26-06-18.-Un grupo de presos mantiene desde este lunes 25 de junio a unas 30 personas como rehenes en el Internado Judicial de Cumaná, en el estado Sucre, sin que hasta el momento se reporten víctimas, informó la ONG Una Venta a la Libertad, reseña la agencia AFP.Los reclusos impiden la salida de guardias, personal administrativo y profesores que dictan clases en el penal, señaló la organización.Al menos cinco de los reclusos tienen armas de fuego que al parecer conservaban ocultas, dijo a la agencia de noticias AFP el director de la ONG, Carlos Nieto, indicando que no todos los internos participan en el motín.La ONG difundió fotografías en las que se ve a hombres armados con el uniforme de la prisión y el rostro cubierto.Las prisiones venezolanas están consideradas entre las más violentas de la región, con al menos 400 muertes desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.Este año ha sido particularmente crítico: el 28 de marzo, 68 presos murieron en un incendio en calabozos policiales de la ciudad de Valencia durante un intento de fuga.Otros once presos fallecieron y 28 resultaron heridos el pasado 18 de mayo en Barquisimeto (oeste) durante un motín.Una Ventana a la Libertad asegura que las cárceles del país están sobrepobladas y no son ajenas a la grave crisis socioeconómica, con escasez de alimentos y medicinas y proliferación de enfermedades.