(VIDEO) Verónica Brito: No tenemos acceso a la planificación familiar, no tenemos acceso a los métodos anticonceptivos, no tenemos acceso a una educación sexual sana

Lunes, 28 de junio de 2018.- Verónica Brito en representación del movimiento Cambiemos, formó parte del grupo que mostró su solidaridad a las mujeres argentinas, por la decisión tomada por la cámara de diputados de la República Argentina y avanzar en la legalización del aborto, se reunieron frente al centro comercial San Ignacio, en Caracas, donde está sede de la embajada del Argentina, el jueves veintiuno, declaró para Aporrea.



Estamos apoyando esta iniciativa, este acto en conmemoración, en apoyo, soporte con lo que lograron las compañeras en Argentina, que ha sido la despenalización del aborto y principalmente para pedir que se abra una discusión, un debate serio en Venezuela, que no lo ha habido, en muchísimos años, acerca de un tema tan trascendental como lo este, que cobra miles de vidas.



Venezuela tiene el embarazo adolescente mas alto de la América Latina, en el año 2011 se decía que eran mas de 260.000 niñas menores de 18 años que salían embarazadas anualmente.



Esta problemática es un tema de salud pública, porque es un tema de acceso a derecho.



No es únicamente tener la posibilidad de abortar, es tener la posibilidad de tener una educación sexual que no esté viciada por la religión, de tener acceso a anticonceptivos, que hoy en día una pastilla anticonceptiva equivale a dos o tres salarios mínimos.



Lo que estamos exigiendo, hoy en día, es que se abra una discusión seria en este país, en torno al problema de salud pública que las mujeres estamos viviendo por no tener acceso a una educación sexual, por no tener acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo porque existe todavía penalización del aborto en Venezuela, que debería ser un derecho inherente a todas las mujeres.





Durante muchísimos años le hemos querido dar la espalda a que nuestras niñas tengan acceso a una educación sexual desmitificada, desideolizada y en los términos mas llanos y claros.



Hoy en día las mujeres tienen que escoger entre comer y entre poder pagar un método anticonceptivo.



Lo que promueve la Iglesia, mas allá de la abstinencia, es la perpetuación de un sistema que históricamente ha tenido marginada a la mujer y que históricamente ha pretendido mitificar y esconder todos los asuntos femeninos como si no son asuntos que pertenecen al colectivo social y que no deben ser resueltos socialmente.



La realidad que existe hoy en día es que no tenemos acceso a la planificación familiar, que no tenemos acceso a los métodos anticonceptivos, que no tenemos acceso a una educación sexual sana desde que somos niños y que eso está generando una problemática que cobra vidas, todos los días.















