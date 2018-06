(VIDEO) Decenas de Venezolanos denuncian violación de DDHH en centro de detención de Trinidad y Tobago

25-06-18.-Venezolanos en condición de refugiados en Trinidad y Tobago claman por ayuda, ante la persecución y vejación de la que están siendo víctimas en ese país y esperan por la ayuda del Gobierno venezolano en aprobar su repatriación, reseña el portal Reporte Confidencial.



Fuentes que mantienen contacto directo con los afectados, decenas de venezolanos que huyeron en busca de mejores condiciones, dieron cuenta a Reporte Confidencial de la situación y solicitaron apoyo en la difusión de la cruda realidad que viven estas personas desde hace meses, cuyo único delito ha sido solicitar refugio.



Son personas que han sido detenidas en las calles luego de su ingreso al país y se encuentran privadas de libertad en el IDC, Centro de Detención de Inmigración, ubicado en la localidad de Aripo.



“El listado que hacemos público es de detenidos solo por ser inmigrantes en estado ilegal, o sea solo son buscadores de refugio. Otros aun habiendo pagado la multa correspondiente, siguen presos porque el gobierno de Venezuela no da respuesta. Ellos quieren que se sepa lo que pasa con los venezolanos en Trinidad y Tobago, porque aunque el gobierno les perdonó la llegada, la Corte emitió su veredicto, no los dejan regresar hasta que el Gobierno de Venezuela no de respuesta, y en eso hay quienes llevan hasta 7 meses porque su país, Venezuela no responde”.



A juicio de quienes tratan de ayudar a los afectados, “existe una cacería de bruja contra los venezolanos”, y de hecho denuncian que una de las órdenes es que no se aprueben extensiones de visa a venezolanos, a menos que esté casado o tenga permiso estudio, “pero igualmente a quien solicita asilo se lo niegan y si es refugiado ni siquiera le dan el dinero estipulado por la ley.”



Además de estas irregularidades, denuncian el incumplimiento de derechos como la negación de visitas en las cárceles, incomunicación, limitación a la legitima defensa y acciones de castigo como negación de comida, “los maltratan horrible, se burlan, les dicen te fuiste de tu país ahora cálatelo”.

Denuncian desde Trinidad vamos a publicar lista de Venezolanos y Venezolanas detenidas en centro de detención de inmigración aripo ( IDC) Trinidad pic.twitter.com/XY3JphZH9z — Reporte Confidencial (@RConfidencial) 25 de junio de 2018





Con absoluto dolor advierten, “a los venezolanos se les está aplicando la ley de la peor manera, no tienen derecho a nada”.

Las fuentes insisten, en que los detenidos son hombres y mujeres cuyo delito es mantenerse ilegal, pero no tienen ningún cargo por situaciones de robo, posesión de droga, tráfico de arma, o cualquier otra infracción, “cuando se emigra sabemos que hay buenos y malos, pero este grupo de personas solo ha buscado refugio, no son delincuentes, la prueba es que el IDC solo se ocupa de casos de inmigración, allí no hay presos por delitos comunes”.



La fuentes afirman, que ante esta realidad Trinidad y Tobago, no solo está negando derechos a seres humanos que se ven obligados a huir de su nación por razones de supervivencia, sino que están incumpliendo su supuesta posición internacional de ser país piloto de recepción de asilo en El Caribe, “todo es mentira y se demuestra con lo que están padeciendo los venezolanos”.