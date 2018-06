EEUU podría colocar a 20 mil niños inmigrantes en bases militares

24 junio 2018 - Mediante un comunicado publicado en el diario norteamericano, The New York Times, se informó que bases militares en EEUU serán utilizadas para albergar a 20 mil niños migrantes no acompañados.



Ante este masivo movimiento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) solicitó el apoyo del Departamento de Defensa (DOD), para organizar la situación. Una vez finalice el pentágono de evaluar si puede proporcionar el espacio requerido, se pasara para adecuar las instalaciones para una estadía desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018. Estos sitios serían administrados por contratistas o por personal del HHS, quienes también tendrían la labor de proporcionarle atención básica a los niños, incluyendo supervisión, comidas, vestimenta, servicios médicos, transporte u otras necesidades diarias.



Sin embargo, muchas dudas no han sido esclarecidas en torno a esta situación, en particular las relacionadas a que grupos específicos serán albergados en estos lugares, o si los padres de los niños que también hayan sido detenidos, serán retenidos en los mismos centros. Ante estas indagaciones, funcionarios de la Casa Blanca, el DOD y el HHS, dijeron que no podían proporcionar detalles, lo cual generó aún más controversia dada la situación de indignación a nivel mundial producto de las recientes acciones mostradas por el gobierno del presidente Donald Trump y su política de Tolerancia Cero.

