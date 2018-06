Perú: Joven venezolana es dopada y abusada por tres sujetos, entre ellos dos menores de edad

Junio 23 de 2018.- Un nuevo caso de abuso sexual contra mujeres tuvo lugar en Los Olivos, Lima, Perú . Una joven venezolana de 18 años fue dopada, secuestrada y violada por tres sujetos. Dos de los abusadores son menores de edad.

La víctima señaló que a las 8 de la noche cuando se encontraba trabajando como mesera en el negocio de su familia en Los Olivos . Su abuela le pidió que fuera a revisar la clientela de la competencia por lo que se dirigió hasta la esquina de la cuadra del otro negocio.

En el camino, la joven se topó con dos amigos a los que reconoció y saludó. Sin embargo, al dar unos pasos, sintió que la agarraron de los dos brazos y luego le taparon la boca. Según su testimonio, perdió el conocimiento a partir de ese momento. La víctima, que había llegado a Perú hace dos meses y cuya identidad no ha sido revelada para proteger su privacidad, dijo "Llego a la esquina y me encuentro a esos amigos míos. Uno me cogió un brazo y el otro . Me agarran la boca y veo que no es broma. Entonces pierdo el conocimiento".

Según recuerda, la subieron por unas escaleras hasta un departamento, donde abusaron sexualmente de ella. Los sujetos amenazaron a la joven para que no gritara, sin embargo, eso no impidió que gritara pidiendo ayuda.

La abuela contó que tocó la puerta del departamento de donde venían los gritos y un joven salió a abrirle, y quien trató de negar haber visto a su nieta. Por suerte, la mujer no se dio por vencida e insistió. Cuando finalmente pudo entrar al inmueble, encontró a la joven en estado deplorable.

La policía confirmó a los tres implicados en la denuncia. Uno de ellos es Branlin Stalin Casique de 20 años, mientras que los otros son dos menores de 16 años.