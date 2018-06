Estados Unidos: Prevén cinco años más de cárcel para la luchadora puertorriqueña Ana Belén Montes

Ana Belén Montes Credito: ResumenLatinoamericano.org

20 junio 2018 - Bajo el gobierno de DonaldTrump, la luchadora boricua Ana Belén Montes retiró su solicitud de excarcelación, y comienza a pensar, con mejor ánimo, en su eventual liberación, prevista para julio de 2023, según una portavoz de su familia.



Miriam Montes Mock, de la Mesa de Trabajo por Ana Belén Montes en Puerto Rico, indicó que su prima -encarcelada en una prisión federal de Texas- prevé radicarse en la isla.



Convicta en 2002 por espiar en favor del gobierno de Cuba, Montes -quien hasta su arresto fue analista senior de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), adscrita al Pentágono-, fue sentenciada a 25 años de cárcel.



Bajo las normas federales, puede ser liberada tres años antes. Entonces, tendría 66 años.



Tras decidir no reclamar ante el gobierno de Trump su excarcelación, Montes recibió el paquete de cartas que fueron enviadas al presidente Barack Obama en reclamo de su liberación, pero que nunca le llegaron al entonces inquilino de la Casa Blanca. “Para ella, fue muy emocionante leerlas”, comentó Montes Mock.



A la prisionera se le realizó una mastectomía en 2016. Montes Mock, quien declaró el lunes en la sesión sobre el caso político de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, ha indicado que su prima tuvo que atenuar los dolores asociados a su tratamiento solo con analgésicos. “El cáncer está en remisión. No ha querido hacerse la reconstrucción del seno”, dijo.



Todos los domingos, Montes puede hablar por teléfono con su mamá. Montes Mock, en cambio, se comunica por cartas con su prima.



En las cartas que escribe Montes, se percibe una persona optimista que piensa en su futuro y en vivir en Puerto Rico, destacó Montes Mock.



En su testimonio del lunes ante el Comité de Descolonización, Montes Mock expuso que, “ante el atropello que sufrió el pueblo cubano, Ana Belén Montes se movió hacia la solidaridad, y al hacerlo, sonaron las cadenas del agravio, del menoscabo y la injusticia”.



Nacida en una base militar de EE.UU. en Alemania, Montes fue arrestada el 16 de septiembre de 2001 en su oficina, solo cinco días después de los atentados terroristas en contra de Estados Unidos.



Según el FBI, entre 1984 y 2001, Montes dio información clasificada al gobierno de Cuba, incluidos nombres de espías de EE.UU. en el país caribeño.



Pese a los intercambios de prisioneros que generó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba durante el gobierno de Obama, Ana Belén Montes no fue incluida.



Ahora, luego del presidente Trump eliminar algunos de los avances hechos por el gobierno de EE.UU. en su acercamiento a Cuba, sus posibilidades de lograr algún tipo de clemencia son mucho más bajos.



En la sesión de 2017 del Comité de Descolonización, Montes Mock sostuvo que su prima “fue producto de nuestra situación colonial”.



“Procuró comprender la situación que viven los países latinoamericanos y caribeños ante las intervenciones militares y los crímenes de Estado perpetrados por el gobierno de EEUU. Y como un acto de profundo convencimiento y de extraordinaria valentía, apoyó a las víctimas”, sostuvo Montes Mock.



Al declararse culpable en 2002, Ana Belén Montes indicó al juez que “participé en la actividad que me trae ante usted porque obedecí mi conciencia en vez de la ley”.



Para Ana Belén Montes, la política estadounidense hacia Cuba ha sido “cruel e injusta, y contradictoria al ideal del buen vecino” y que por ello se sintió “obligada a ayudar a la Isla a defenderse de los esfuerzos para imponerle nuestros valores y sistema político”.

La fuente original de este documento es:

ResumenLatinoamericano.org (http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/20/estados-unidos-preven-cinco-anos-mas-de-carcel-para-la-luchadora-puertorriquena-ana-belen-montes/)