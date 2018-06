(VIDEO) Liberen a Rodney Álvarez, claman frente al Palacio de Justicia

Ángel Arias, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, el LTS: Rodney Álvarez ha sido inculpado, como un chivo expiatorio, por un crimen que no cometió...son siete años en un limbo judicial eterno, porque como no tiene pruebas, constantemente le mueven las audiencias, es decir no tienen manera de inculparlo, entonces, no le hacen las audiencias, entonces está eternamente preso sin ningún, en un limbo, totalmente, es una injusticia tremenda Credito: aporrea tvi

Jueves, 21 de junio de 2018.- En Caracas, frente de la entrada este del Palacio de Justicia, cerca del mediodía, justo detrás del busto del Libertador, quien parece estar mirando hacia la avenida que lleva su nombre, mirando y esperando, se congregaron, ayer miércoles veinte de junio, un grupo de ciudadanos, camaradas de probada trayectoria de lucha quienes exclamaban a viva voz: Liberen a Rodney Álvarez.



Álvarez es un obrero de Ferrominera del Orinoco, situada en la zona de Matanzas, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, quien según señalaron los manifestantes, lleva detenido irregularmente, mas de siete años por un crimen que no cometió, preso por siete años y su juicio aún no se ha iniciado.



Basta de injusticia contra los trabajadores, basta de injusticia contra la clase trabajadora, Liberen a Rodney Álvarez, gritaban.



Andrea Pacheco entrevistó a algunos de los asistentes, entre ellos a Miguel Angel Hernández quien dijo: Aquí estamos un grupo de trabajadores, de estudiantes, de personas que están sensibilizadas con un caso poco conocido, que es el de Rodney Álvarez...quien tiene siete años preso, se le ha suspendido el juicio en reiteradas ocasiones, ahora, hoy está prevista la audiencia y esperamos que efectivamente se reabra el juicio.



Explicó Hernández detalles del caso de la detención de Rodney Alvarez...sobre quien no se tiene ningún tipo de pruebas de que haya accionado un arma de fuego...está preso por un montaje judicial, por el simple hecho de defender el derecho de los trabajadores, el derecho democrático de elegir su directiva.



Rodney Álvarez fue acusado injustamente de un delito que todos los trabajadores de Ferrominera, que todos los trabajadores de Guayana y queremos que todos los trabajadores de Venezuela sepan que el compañero Rodney Álvarez no cometió ese delito y que está injustamente detenido desde hace siete años sin juicio.



Esto es una violación a los Derechos Humanos flagrante que debe ser denunciada y debe ser conocida por el pueblo venezolano.



Por su parte Fran Luna, secretario ejecutivo de la Federación Petrolera señaló: Hoy venimos de una reunión con el fiscal, el que tiene el caso, Regino Cova, donde nos acaba de asegurar que Rodney tiene que ir en libertad, no tarda tres meses Rodney Álvarez preso, compatriotas.



Hoy la gente de Ferrominera, toda Guayana está paralizada, con brazos caídos los trabajadores, hasta que no haya algo que en realidad diga que Rodney Álvarez va en libertad.



Manuel Saravia, abogado de Rodney Álvarez indicó que lo han ruleteado por todas partes, lo llevaron al Rodeo, lo han llevado allá al Doral... creemos que van a revisar el expediente...le van a hacer una revisión y como se sabe que no tiene nada que ver con lo que se le acusa, va para afuera en tres meses.



Y por último Ángel Arias, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, el LTS: Rodney Álvarez ha sido inculpado, como un chivo expiatorio, por un crimen que no cometió...son siete años en un limbo judicial eterno, porque como no tiene pruebas, constantemente le mueven las audiencias, es decir no tienen manera de inculparlo, entonces, no le hacen las audiencias, entonces está eternamente preso sin ningún, en un limbo, totalmente, es una injusticia tremenda y por eso estamos aquí protestando, junto con otras corrientes, en esta actividad unitaria.



Rodney se encuentra bien , animado y tenemos confianza en que va salir dentro de tres meses, señaló finalmente su abogado Manuel Saravia.

