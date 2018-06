¿Qué pasa en el mundo militar que hasta JVR habla de interrogatorios a militares activos?

Raúl Isaias Baduel: privado de libertad por motivos políticos desde el 12/01/2017 #LiberenABaduel pic.twitter.com/qUh22JcJFv — Foro Penal (@ForoPenal) 16 de junio de 2018

18-06-18.-Si en el mundo militar cunde o no el descontento les corresponderá decirlo a los propios integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que por cierto, no son marcianos ni impermeables a la crisis. Vale decir, además, que una cosa sale de la voz de los altos mandos, y posiblemente otra de quienes pisan la tierra de los cuarteles. La Asamblea Nacional (AN) afirma que en Venezuela hay presos políticos militares; incluso, el presidente de la Comisión de Defensa, diputado Edgar Zambrano, tiene listas en las que figuran nombres de oficiales como el teniente coronel (aviación) Juan Pablo Saavedra o el teniente de fragata Argenis Rodríguez.Y son justamente estos dos componentes (Armada y Aviación) a los que hizo alusión el periodista José Vicente Rangel, este domingo 17 de junio, en su programa "José Vicente Hoy", transmitido por Televen. Rangel, exvicepresidente y exministro de la Defensa, se refirió abiertamente a que ha habido interrogatorios a efectivos de la FANB, sobre todo de la Armada y la Aviación.De acuerdo con Rangel, en esos interrogatorios habrían salido a la luz supuestos contactos entre los oficiales y la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela. Estos enlaces, siempre según el periodista, habrían estado a cargo de Todd Robinson, encargado de negocios estadounidense expulsado por el mandatario Nicolás Maduro y "experto en actividades desestabilizadoras".Pero lo que Rangel denuncia como presuntos planes conspirativos no es más que una purga contra funcionarios que cuestionan lo que sucede en el país, consideró Zambrano. La semana pasada hasta el constituyente y dirigente chavista Diosdado Cabello señalaba que en la FANB hay "uno o dos descontentos".Sea por estas u otras razones, Maduro anunció el viernes 15 de junio un aumento salarial para el personal civil y militar de la FANB. En ese mismo acto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que en estos tiempos no hay lugar para las dudas en la Fuerza Armada.Lo cierto es que ya las organizaciones de derechos humanos que trabajan por la liberación de los presos políticos los incluyeron en las exigencias de excarcelación que hacen al Gobierno. Y en las listas de la AN figuran líderes militares como Miguel Rodríguez Torres, exministro de Relaciones Interiores, o el comandante del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, el teniente coronel José Marín Chaparro.En las solicitudes al Ejecutivo también se encuentra el nombre de un general en jefe; Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa, encarcelado en el Sebin.