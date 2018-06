Abogados denuncian que Gobierno se saltó la Constitución para desterrar a ex-preso opositor Villca Fernández

Villca Fernández Credito: Web

Lo dice el artículo 50 de la Constitución: "Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas". El destierro, en otras palabras, va contra la Constitución, pero igual se le aplicó al dirigente opositor Villca Fernández, quien este jueves salió de la cárcel de El Helicoide hacia el aeropuerto de Maiquetía, y de allí a Perú.



Esta decisión no es legal, porque entre las medidas con las cuales se excarcela a un preso en Venezuela no existe el destierro, enfatiza el abogado constitucionalista Cipriano Heredia.



Lo que se le hace a Fernández no solo es una violación de derechos humanos, sino un delito que puede ser estudiado por la Corte Penal Internacional, analiza el abogado Luis Calatrava, profesor de la Universidad Santa María. "Nadie puede ser extrañado bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia; este es un derecho de los venezolanos".



El destierro, al no existir en la Carta Magna, no es más que "un invento político" del Gobierno que recuerda la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que confirma que el Gobierno hace lo que le da la gana, señala Heredia. Otros dictadores, como Juan Vicente Gomez, también lo hicieron, recuerda Calatrava.



Sacar a alguien de la cárcel al aeropuerto "es un precedente peligroso para el país", que forma parte del "golpe de Estado continuado" en el que se encuentra Venezuela, considera el abogado y docente de la Universidad Santa María. En su opinión, los defensores de derechos humanos deben iniciar acciones internacionales por el destierro de Villca Fernández.



Cipriano Heredia va más atrás: "Los que son presos políticos nunca debieron estar presos" por disentir del Gobierno y protestar en las calles. Y en este sentido, Calatrava subraya que, si el Ejecutivo realmente quiere hablar de paz, debe elaborar una ley de amnistía para dar pie a un proceso como el que lideró el presidente Rafael Caldera en sus dos gobiernos: en los años 60 contra la guerrilla y en los años 90 contra quienes insurgieron en 1992 (incluidos los que hoy son gobierno).

