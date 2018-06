Venezolana abusada y herida en Perú: "Pido que se haga justicia"

Junio 13 de 2018.- Gilda Mujica, una ciudadana venezolana residenciada en Perú, ofreció declaraciones luego de que su agresor Reyner David Alvarado Meza le arrojara ácido en su rostro, la apuñalara y finalmente la violara, obligando a la víctima a lanzarse de un tercer piso en un intento desesperado por huir. Los maltratos le produjeron grandes lesiones como la pérdida de la visión del ojo derecho, fractura en una pierna y desfiguraciones en el rostro.

Según las declaraciones de la víctima, no poseía ninguna relación con el atacante, solo vivía en el departamento de propiedad de su progenitora y en ocasiones el iba a cobrar el arredramiento. "Nunca he tenido confianza con él, no lo conozco, solo sé que se llama David".

Por otro lado, algunos testigos resaltaron que él deseaba tener una relación con ella, por lo que en vista de la negativa, tomó la decisión de abusar sexualmente de la joven y agredirla, según informaciones del Diario Correo de Perú.

"He perdido la visión de un ojo, tengo una pierna muy mal, no sé si podré caminar nuevamente y mi cara está un poco desfigurada, ya que, me echaron ácido en la cara, y quisiera que me ayudaran las autoridades, especialmente el presidente para que no se siga cometiendo estas injusticias", expresó la joven de 27 años.

Dentro de su declaración, reiteró el llamado al presidente de Perú con la intención de tomar medidas efectivas para evitar otros caso de la misma índole y se haga justicia. "Yo pido que se haga justicia, ya que fui bruscamente herida, apuñalada, violada y pido un llamado al presidente de la república para que se encargue de esto, ya que no podemos seguir permitiendo que haya femicidio y quisieran que me ayudaran con mi caso, ya que estoy gravemente herida", indicó la víctima que se encuentra estable en el recinto clinico.

Actualmente ambos se encuentran en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz bajo estado de observación, aunque la víctima entró en una cuadro grave con lesiones en su cuerpo y anemia.