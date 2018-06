Al general Vivas le extrajeron tres hernias causadas por "patadas recibidas" en el Sebin

El @Gral_Vivas_P acaba d ser sometido a una cirugía tanto d prostata como d 3 hernias a nivel d abdomen resultado d las patadas recibidas. Lo d su columna todavia está en estudio. Aunque hasta ahora pareciera ser que el DAÑO ES IREPARABLE. No fue atendió a tiempo. @NicolasMaduro https://t.co/2k6RIYoruj — Estrella Vitora (@Estrella_Vitora) 6 de junio de 2018

. @dcabellor TU NO APRENDES. No insistas en tapar el sol con un dedo. No sigas burlandote de la inteligencia de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional y del pueblo humilde d Venezuela. Como esbirro mayor del colombiano @NicolasMaduro casi matas al @Gral_Vivas_P INOLVIDABLE! pic.twitter.com/Vv20E6UQc0 — Estrella Vitora (@Estrella_Vitora) 7 de junio de 2018

09-06-18.-Vivas fue operado para extraerle tres hernias en el abdomen, aunque su estado de salud es estable se desconoce si se podrá recuperar de la fractura que tiene en la columna y que no le permite mantenerse erguidoEl general Ángel Vivas, excarcelado la semana pasada, fue sometido a una cirugía de próstata en el Centro Médico Docente de La Trinidad, informó su esposa, Estrella Vitora.Explica que también fue operado de tres hernias en el abdomen como "resultado de las patadas recibidas" mientras estuvo detenido en El Helicoide.En los tuits, Vitora explica que la salud del general se mantiene estable aunque los médicos están evaluando el deterioro de su columna que no le permite mantenerse erguido; hasta los momentos los estudios arrojan que el daño podría ser "irreparable" debido a que no fue atendido a tiempo.Viva se ha enfrentado al Gobierno, al menos, desde el año 2017. Según su relato, fue detenido "por la Dirección de Contrainteligencia Militar por declarar a unos periodistas que se encontraban a la salida del Tribunal Supremo de Justicia, en las que hice referencia, entre otras cosas, a la actuación del señor general Baduel como Ministro de la Defensa". Vivas acudió al TSJ para rechazar el uso del lema "patria, socialismo o muerte".Vivas se mantuvo atrincherado en su vivienda desde el año 2014, hasta que en el año 2017, un muchacho chocó contra el portón de la vivienda familiar. Vivas bajó a ayudar al joven, y —según el testimonio de una de sus hijas— al abrir el portón fue llevado por la fuerza por funcionarios de seguridad del Estado.El pasado viernes 1 de junio el general fue excarcelado en el contexto de las medidas otorgadas por el sistema de justicia en respuesta a una petición de la asamblea constituyente.