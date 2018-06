¿Pudo evitarse la tragedia por el volcán de Fuego en Guatemala?

Junio 08 de 2018.- Hasta la fecha al menos de 197 personas se encuentran desaparecidas y la cifra de muertos ya alcanza las 100.

El pasado domingo 3 de junio un volcán ubicado a a 50 kilómetros de la capital de Guatemala hizo erupción por segunda vez en este año arrasando con todo lo que encontró a su paso y los pobladores de las localidades devastadas afirman que esta calamidad se puedo evitar.



Fuertes explosiones y una columna de fuego que alcanzó inicialmente los seis mil metros de altura alertaron a las comunidades más cercanas, pero estas confiaron que las autoridades emitirían una orden de evacuación en caso de ser necesario.



Ante las inquietudes presentadas por los sobrevivientes sobre la tragedia, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), solo cruzaron señalamientos.



La tragedia se pudo evitar . Acá el boletín de autoridades de vulcanología que alertaron el domingo a las 6:00 de lo que ocurría en el volcán. Pero nadie evacuó a las poblaciones. La negligencia tiene costos enormes #Guatemala pic.twitter.com/XltX8vO3R6 — Mario Rosales (@MarioteleSUR) 7 de junio de 2018

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sergio Cabañas, indicó que el día de la erupción a las 04H00 (hora local) el volcán solo estaba emitiendo ceniza y arena, hecho que no se consideró un motivo de evacuación.



Agregó que cuando el volcán inició el "flujo piroclástico" se procedió a la evacuación pero ya era tarde para algunas personas que habían muerto asfixiadas o intentando huir del desastre inminente.



Algunos pobladores lograron huir, pero esa no fue la suerte de todos, hasta la fecha unas 197 personas se encuentran desaparecidas y la cifra de muertos ya alcanza las 100.

Se reportan seis muertos por erupción del volcán de fuego en el sur occidente de #Guatemala video : @TGWdigital pic.twitter.com/Kgd6ngxDaJ — Mario Rosales (@MarioteleSUR) 3 de junio de 2018

Insivumeh indicó que la erupción del volcán fuego había sido un fenómeno repentino e inesperado, pero la tarea de la Conred era coordinar la evacuación de las comunidades más cercanas.



El Insivumeh añade que recomendó la evacuación, pero que solo la Conred tiene la potestad de emitir las alertas.



Por su parte, Conred señaló que el Insivumeh no emitió boletines con un mensaje claro, y que no tenían información sobre la erupción. “Los boletines no decían nada”, argumentan.



Estos cuestionamientos fueron rechazados por los sobrevivientes. “Si ustedes no saben nada, en manos de quién estamos ante las emergencias”, dijo el diputado Jairo Flores. También aseveró que en este caso hubo “deficiencia y negligencia”.



Mientras las instituciones responsables no afinan sus posturas, las víctimas señalan que lo que desean es poder retornar a sus hogares.

Pobladores de la comunidad 15 de Octubre La Trinidad, Escuintla que salieron huyendo tras la erupción del volcán de Fuego, se refugiaron en la comunidad Agraria Lucerna, una zona agreste de difícil acceso; después de tres días fueron evacuados a otro albergue. @EdicionCteleSUR pic.twitter.com/2wJ6MCeWCA — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) 7 de junio de 2018

Luego de cumplirse la labor de 72 horas de búsqueda y rescate como lo dictaminan los Protocolos Internacionales, Conred deberá decidir si continuarán o suspenderán las acciones.

Después de oficializar la suspensión de labores de búsqueda y rescate cómo lo dictaminan los Protocolos Internacionales después de 72 horas, la @ConredGuatemala oficializa cifra de fallecidos en 99 por erupción #VolcanDeFuego #Guatemala @ConexiontlSUR — Ernesto Avalos (@Ernesto_teleSUR) 7 de junio de 2018

"Dios nos ayude porque no tenemos a dónde ir a dar, todo se nos acabó, todito se nos quedó a dentro, en mi caso logré salir con mi familia", dijo una víctima.

"Mi hijo me dijo: 'Tranquilo, papá, no va a pasar nada', luego vivo la creciente 'y cuando intenté no pude hacer nada, la mayoría de mis hijos murieron, quedamos mi señora y mi hijo mayor que estaban en otro lugar trabajando y yo", declaró otra de las víctimas.



Por esta tragedia se registran cerca de un 1,7 millones de afectados y 12.277 personas evacuadas, de ellos solo 3.665 se encuentran en albergues.



Insivumeh informó que este jueves continúan las explosiones débiles y moderadas que generan una columna de humo de hasta 4.700 metros de altura, por esta razón se mantiene la alerta roja.