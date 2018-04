MADDT desmintió las acusaciones gubernamentales de "espionaje" vertidas contra Rodríguez Torres

En un comunicado público, fechado el 4 de abril 2018, el Movimiento Amplio Desafío De Todos (MDDT), movimiento lidererizado por el MG Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia de Venezuela, destituido hace algunos años y recientemente encarcelado por el gobierno de Nicolás Maduro, desmiente las acusaciones que intentan vincularle con actividades de espionaje.

Aseguran que dichas acusaciones carecen de fundamento y de pruebas y señalan a las autoridades de administrar de forma parcializada la justicia, como parte de lo que llaman una "cacería" contra quienes adversan al gobierno.

Concluyen con un llamado a "recuperar a Venezuela".

El mencionado comunicado dice lo siguiente:

Nosotros los integrantes del Movimiento Amplio Desafío De Todos, MADDT. Movimiento político liderado por el MG (r) Miguel Eduardo Rodríguez Torres, desmentimos las acusaciones que hacen sectores del gobierno nacional a través del Diario Últimas Noticias donde intentan vincular, sin prueba alguna, al Movimiento Amplio Desafío de Todos y a Rodríguez Torres con actividades de espionaje en contra del gobierno.

Denunciamos que las autoridades del Gobierno de Venezuela, que hoy administran de forma parcializada la justicia, se preparan para la cacería de quienes abierta y democráticamente rechazamos la injusticia, la desigualdad social, la corrupción y en general todas las políticas erradas que día a día amenazan la salud, la educación y la vida de los venezolanos.

El MADDT rechaza la nota publicada por el diario Ultimas Noticias donde se divulga el siguiente mensaje:

<< Rodríguez Torres es integrante del "Movimiento Amplio Desafío de Todos el cual fue creado en el año 2014, en la República de Canadá, desconociéndose el origen de los fondos económicos". Dicho movimiento "es utilizado para realizar actividades en contra de la legitimidad del Gobierno Legalmente Constituido" >>

No existe un ápice de verdad en tal afirmación. Ni Rodríguez Torres ni ninguno de los integrantes del MADDT hemos viajado a Canadá, lo que es una prueba más de las mentiras ya recurrentes del gobierno contra Rodríguez Torres. El MADDT es una organización política democrática y nacionalista, fundado en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el año 2016, que se activó con mayor fuerza en el 2017, un año bastante conflictivo políticamente para el país, que estuvo marcado por las protestas ciudadanas y la represión de las fuerzas del Estado. Justamente en aquel momento Miguel Rodríguez Torres y un grupo amplio de patriotas decidieron convocar al DIÁLOGO y a la RECONCILIACIÓN porque sabíamos que el único saldo que traería la confrontación de calle sería, tal como ocurrió, la muerte de venezolanos inocentes.

Las infundadas acusaciones de espionaje y de realizar acciones contra la legitimidad del gobierno, son parte de un plan que incluye operaciones psicológicas para intentar desprestigiar a Rodríguez Torres y al MADDT.

Con estas accionen buscan tapar la violación de los DDHH y el incumplimiento del debido proceso que vienen cometiendo contra Rodríguez Torres, quien tiene 22 días aislado. No han permitido corroborar su estado de salud, así como a muchos otros militares presos, se calcula que son casi 200, quienes no han podido ser vistos por sus familiares, lo que puede hacernos dudar de su verdadero estado de salud. Es de destacar además que muchos de esos oficiales de la FANB fueron seleccionados en su momento por el alto mando militar para cumplir sus funciones y que por presuntamente no estar de acuerdo con este nefasto gobierno que en nada se parece al Chavismo se atrevieron a alzar su voz.

El supuesto espionaje del que se le acusa al Mayor General Miguel Rodríguez Torres se basa en un documento FALSIFICADO que ya Chávez había desestimado según declaraciones de un ex director de la DGCIM que aseguró haberlo revisado a su lado, y que el Gobierno de Maduro y sus secuaces sacaron a la luz pública en un intento, cada vez más desgastado, de manipular la opinión pública nacional.

La detención del M/G Rodríguez Torres coincide con el lanzamiento del Frente Amplio, espacio inédito que conjuga a dos grandes bloques sociales de Venezuela que jamás se habían acercado en los últimos años, donde además confluyen actores provenientes del mundo militar en condición de retiro con altísima ascendencia moral en la FAN; Esto aterrorizó al Gobierno.

No les basta con inhabilitarlo, como también lo hicieron con otros que podían competir electoralmente por la presidencia, lo meten preso para eliminar cualquier posibilidad de liderazgo que conjugue al mundo democrático en contra del Madurismo.

Hay una diferencia antagónica entre el Chavismo y el Madurismo: el primero reivindico la democracia, fomentaba las elecciones libres y competitivas, fomentaba el debate, apostaba a la conciencia del Pueblo. El Madurismo le huye a toda forma de elección libre y competitiva. En su lugar amenaza y acorrala a sus contrincantes.

Ante todo lo expuesto, reiteramos nuestro más claro objetivo: Recuperar a Venezuela. Defender la Constitución e impulsar la reconciliación nacional.

Caracas, 04 de abril del 2018.

La verdad os hará libres - Juan 8:31-38

Movimiento Amplio Desafío De Todos