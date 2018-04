Madres denuncian que director de hospedaje solicitó "desalojar hotel" a familiares de pacientes del Hospital J.M de los Ríos por protestar

Hoy #07Abril nuevamente a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados en el Hospital J.M de Los Rios,no les entregaron desayuno, exigimos respuestas urgentes del Director el Hospital y del Ministerio de Salud. #DiaMundialDeLaSalud #SaludParaTodos — Prepara Familia (@preparaflia) 7 de abril de 2018

Situacion irregular de nuevo en el Jm de los rios. director de hospedaje Prismar Piñero solicito el desalojo de los niños con tratamiento medico oncologico para hoy al mediodia, suprimiendo el derecho a la vida a la salud a un trato digno. Para los niños y sus padres @codevida — ACONVIDA (@aconvida16) 7 de abril de 2018

07-04-18.-Madres del hospital J.M de los Ríos denunciaron este sábado que el director de hospedaje del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, Prismar Piñero, solicitó el "desalojo del hotel" de los familiares de los pacientes.A través de la red social Twitter, la asociación indicó que Piñero dio plazo hasta las 12:00 pm para que los familiares de los pacientes desalojen el hotel donde se están quedando.Las madres señalaron que las autoridades del Hospital decidieron tomar esta medida como represalia contra ellas por protestar debido a las condiciones del centro de salud y la falta de medicamentos.“La recepcionista nos dijo que si no nos íbamos del hotel La Orquídea a las 12:00 pm, nos iban a sacar con policías”, indicó.Más temprano, la organización no gubernamental Prepara Familia aseguró que hoy no les fue suministrado desayuno a los niños hospitalizados en el área especializada en oncología.