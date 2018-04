El 6 de abril 2017 las guarimbas cobraron su primera víctima

6 abril 2018 - El 6 de abril de 2017, un joven identificado como Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años de edad, falleció luego de recibir un impacto de bala en el pecho, mientras transitaba por el sector Montaña Alta del municipio Carrizal, estado Miranda.



Ese día se registraron disturbios callejeros protagonizados por factores de la oposición nacional, quienes participaban en la marcha denominada “El trancazo contra el golpe”, intentando obstruir la carretera Panamericana.



Ortiz Bustamante se convertiría en la primera víctima mortal que cobraron las guarimbas, promovidas por factores de derecha en el país a principios del año pasado.



La noticia se multiplicó enseguida en las redes sociales, donde aseguraban que el joven participaba en la manifestación y que había sido asesinado de un disparo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que intentaban reabrir el paso en la vía.



Sin embargo, esta versión fue desmentida por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, junto a fiscales del Ministerio Público, quienes dieron a conocer que Ortiz no participaba en las manifestaciones y que fue asesinado presuntamente por un efectivo de la Policía Nacional Bolibariana, identificado como Rohenluis Leonel Mata Rojas, de 27 años, quien actuó por cuenta propia. Posteriormente el Ministerio Público imputó al efectivo por el caso.



Luego del hecho, el padre del joven, Jairo Johán Ortiz, pedía no usar la imagen de su hijo para provocar más violencia en Venezuela. Además, rechazó que la imagen de su hijo fuese utilizada por sectores políticos que insistían en promover acciones de calle. Ortiz explicó que su hijo no se metía en política y rechazaba cualquier tipo de violencia.



Es preciso recordar que a comienzos de abril de 2017, la violencia opositora recrudeció en Venezuela, con el propósito de derrocar al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.



Es así como dirigentes de la oposición venezolana iniciaron la convocatoria a una serie de protestas callejeras, con el fin de exigir la destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a su juicio habían dado un “autogolpe” o “golpe de Estado”, anulando atribuciones de la Asamblea Nacional (AN).



Aunque tales sentencias fueron corregidas por los magistrados, para los opositores no fue suficiente e insistieron en ejecutar una serie de marchas, sin anunciar su punto de culminación o simplemente se dirigían a puntos donde no estaban autorizados, donde la mayoría de las veces culminaba con hechos violentos: ataques a la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana; destrucción de entes públicos, privados e infraestructura pública; colocación de barricadas, y enfrentamientos contra la población civil que no apoya a los opositores.



Estas acciones de violencia dejaron un saldo fatal de más de 100 personas fallecidas, así como heridos, perdidas y daños materiales incalculables.



Sin embargo, este no ha sido la primera oleada de violencia promovida por factores de derecha en el país. En el 2014, voceros de oposición llamaron a ejecutar un plan denominado “La Salida”, con el que pretendían derrocar al Presidente constitucional Nicolás Maduro.



Ocurrió entre febrero y junio de ese año y fue promovida por dirigentes como Leopoldo López y María Corina Machado, quienes incitaron a la violencia en las calles, luego de que los representantes del Gobierno Bolivariano ganaran las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013.



El número de muertos por esta arremetida violenta fue de 44 venezolanos y 878 personas quedaron lesionadas, entre ellas, 137 efectivos de la Guardia Nacional.



No ha sido esta la primera, ni la última vez en la que la derecha venezolana recurra a los hechos de violencia como forma de quitar de su cargo al Jefe de Estado.