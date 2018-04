Gobierno acusa al ex-ministro Rodríguez Torres de espionaje

El exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres Credito: Archivo

05-04-18.-El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de espionaje informó este jueves el equipo político del Torres, según reseña la agencia Efe.



Walter Boza, coordinador del Movimiento Amplio Desafío de Todos (Maddt), liderado por Rodríguez Torres, informó que el ex funcionario fue imputado por espionaje, conspiración contra el motín e instigación a la rebelión.



Boza explicó que esta información la corroboró ayer el abogado defensor, Heber Caraballo, que pudo visitar por primera vez al ex ministro desde que fue detenido el 13 de marzo, mientras ofrecía una rueda de prensa en Caracas.



"Ayer por primera vez luego de 22 días uno de los abogados de Miguel Rodríguez Torres le fue permitido visitarlo y tuvo una entrevista con él de aproximadamente una hora y ayer se tuvo acceso por primera vez al expediente", subrayó.



El coordinador del Maddt aseguró que las acusaciones son "absolutamente rebatibles desde el punto de vista jurídico" por lo que será fácil "demostrar que es mentira".



Boza dijo que los allegados del ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) temen por su vida e integridad física aunque hasta ahora, adelantó, está en buena forma pese a haber perdido peso desde que fue detenido.