Relatora de CIDH: Política de EEUU es "discriminatoria y genera violencia"

Esmeralda Arosemena Credito: Web

04-04-18.-La relatora de la niñez de la CIDH, Esmeralda Arosemena, dijo este martes en Honduras que la política de EEUU es "discriminatoria", luego de que el presidente estadounidense Donald Trump criticara nuevamente una caravana de inmigrantes hondureños que intenta llegar a ese país del norte, reseña la agencia Efe.



"Es una posición política, de una visión política, desde mi punto de vista discriminatoria, que genera violencia, odio en las respuestas", dijo Arosemena a EFE tras presentar el informe "Violencia, niñez y crimen organizado" en Tegucigalpa.



La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatizó que con la posición adoptada por el presidente estadounidense, Washington "no evalúa el potencial" que ha recibido de los inmigrantes de Centroamérica.



"Más vale que la gran caravana de gente de Honduras, ahora atravesando México y en dirección a nuestra frontera de 'Leyes Débiles' sea detenida antes de que llegue allí", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Agregó que "la generosa fuente de ingresos del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) está en juego, así como la ayuda extranjera a Honduras y a los países que permiten que esto ocurra".



La relatora de la CIDH indicó que los inmigrantes centroamericanos, especialmente los de Honduras, han dado "su aporte y fortaleza al desarrollo del propio Estados Unidos".



No obstante, Arosemena dijo que los países de la región deben evitar la migración irregular de sus menores, en muchos casos solos.



"Los países tienen que promover en la juventud este deseo de que su sueño sea su sueño de país, no es el sueño americano", subrayó.