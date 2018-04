(VIDEO) Niña venezolana fue golpeada por una compañera en escuela de Miami

#AGRESION Esto le ocurrió hoy a Alejandra Méndez, venezolana de 15 años, estudiante de 9no grado en la secundaria Alonzo And Tracy Mourning en North Miami Beach. Delante de la maestra y los alumnos. Nadie intervino. Ahora es humillada por no haberse defendido. Que piensa? #03abr pic.twitter.com/BQUyPPwabX — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 4 de abril de 2018

Alejandra Méndez, la niña vzolana agredida en su escuela de #NorthMiamiBeach Me dice, Ale. "...Para mí, esto No Es Normal. Vivimos en una sociedad en la que ya a nadie le importa nadie". Debería darnos vergüenza q su generación piense que ese es el mundo que les hemos heredado. pic.twitter.com/hS33bGxlYy — Carla Angola (@carlaangola) 4 de abril de 2018

05-04-18.-Alejandra Méndez una niña venezolana de 15 años, estudiante del noveno grado en la escuela secundaria Alonzo And Tracy Mourning, en North Miami Beach, Estados Unidos, fue objeto de una inclemente agresión física y verbal por parte de una compañera de clases.Una grabación difundida en redes sociales muestra como ante la mirada atónica de su maestra y compañeros, la niña fue salvajemente golpeada por una compañera de clases, quien la sostiene de su cabello mientras la golpea en el rostro repetidas veces.“Yo iba a sentarme y estaba otra niña en mi silla y le dije que se moviera porque era mi sitio y volví a pedirle que se sentara donde ella iba, pero no quiso. Entonces me tiró mi celular y me empezó agredir en la cara”, contó la estudiante de noveno grado.“Ya para los estudiantes tener acciones así es normal, pero para mí no es normal, estamos en una sociedad en la que ya a nadie le importa nada”, añadió.Un informe de la National Association of School Psychologists de Estados Unidos señala que, por temor al hostigamiento, en ese país faltan a la escuela diariamente más de ciento sesenta mil estudiantes.