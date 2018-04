Seis niños waraos mueren por sarampión en una semana en el Delta Amacuro

Referencial Credito: Web

05-04-18.-En la segunda semana de enero, ocho niños provenientes de Capure de la Horqueta, municipio Tucupita en el estado Delta Amacuro, fueron ingresados con un cuadro de sarampión al Hospital Materno-Infantil; más tarde cuatro de ellos fallecieron.



En la localidad de Mariusa murieron dos menores y a mediados de febrero falleció otro niño de un año de edad, en la comunidad el Caigual, también por sarampión. De la totalidad de menores fallecidos, cinco murieron luego de haber ingresado al Materno Dr. Oswaldo Brito, en Tucupita.



Desde esos primeros reportes del año, la enfermedad se ha diseminado ampliamente en tres de los cuatro municipios de Delta Amacuro: Tucupita, Pedernales y Antonio Díaz, alerta la Asociación Civil Kapé Kapé, organización encargada de defender y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas venezolanos. “Al menos 44 personas han fallecido a causa de la enfermedad y el grupo de edad más afectado son los menores de 12 años”, aseguró la ONG en un texto difundido por la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, en su decimocuarta Alerta de Sarampión. Un mes antes el Ministerio de Salud informó a la OPS de solo 2 fallecidos, sin mencionar su ubicación en esa entidad de 187.022 habitantes (censo 2011), asegura.



Las comunidades más afectadas hasta la última semana de febrero son Mariusa, Capure de la Horqueta, El Caigual, Lagunita de Mariusa y Platanalito, pero en la segunda semana de marzo, los misioneros de la Congregación “La Consolata”, en Nabasanuka, comunidad de la parroquia Manuel Renauld, municipio Antonio Díaz, reportaron el deceso de seis niños warao, en la comunidad Morichito en el caño Winikina, a causa de la enfermedad; solo en el caserío El Caigual, en el municipio Tucupita, se reportaron de forma extraoficial 17 casos en un poblado que apenas supera los 35 niños, lo que significa que aproximadamente 49% de la población infantil está infectada, advierten la Sociedad y la Red en su decimocuarto alerta.



Las autoridades sanitarias regionales y nacionales no han reconocido la epidemia, pero anunciaron la vacunación masiva que no ha tenido resultados, afirman los especialistas y respaldan su afirmación en que Martín Márquez, autoridad única de salud de Delta Amacuro, anunció que tramitaba la habilitación de lanchas para el inicio de una jornada de vacunación masiva contra el sarampión en el municipio Antonio Díaz, pero no precisó fechas ni mayores detalles.



“¿Qué inexcusable explicación puede darse ahora por el retraso de cinco meses en iniciar la aplicación de la ‘vacunación masiva’ de la población del estado Delta Amacuro, cuando esta fue concebida desde noviembre de 2017, como parte de la primera fase del plan de control de la epidemia a desarrollar entre los estados priorizados?”, se preguntan los médicos en su boletín, preocupados por la improvisación estatal.



Aseguran que los datos extraoficiales y preliminares del estado Delta Amacuro, recolectados por ellos, indican que fracasó el Plan de Respuesta Rápida Nacional para interrumpir la transmisión del virus, razón por la cual consideran “indispensable fortalecer con urgencia el plan de respuesta rápida, con la vacunación efectiva de la población en riesgo”.



19 casos exportados



En su última alerta epidemiológica, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre un brote de sarampión en América, con más incidencia en Venezuela. Desde febrero 19 casos confirmados de sarampión habrían sido exportados a Brasil, Colombia y Ecuador, el más reciente.



El informe del 16 de marzo señaló 14 casos confirmados en Brasil, todos provenientes de Venezuela. “Todos los casos confirmados se reportaron en ciudadanos venezolanos, no vacunados, cuyas edades oscilaron entre 9 meses y 18 años de edad”. El primer caso fue reportado el 15 de febrero, en una niña de un año que llegó con su madre a un refugio de inmigrantes en Boa Vista.



En Colombia se han reportado cuatro casos confirmados con el mismo origen, el último de ellos detectado por el Instituto Nacional de Salud el Miércoles Santo en el municipio de Arjona, en un niño de un año de edad. El más reciente fue en Ecuador que registró el primer caso desde 2011: un menor procedente de Venezuela que ingresó al país por la frontera terrestre con Colombia, informó el Ministerio de Salud de ese país.