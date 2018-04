PCV exige al Gobierno “una investigación exhaustiva” de tragedia en Policarabobo

03-04-18.-El PCV demandó que se apliquen las políticas necesarias para que hechos como este no se repitan

El fallecimiento de 68 personas en la comandancia de la Policía del estado Carabobo no pasó por debajo de la mesa para el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

"Queremos manifestar nuestra preocupación" por lo ocurrido en Carabobo, explicó el diputado Yul Jabour, secretario de propaganda del partido. "Demandamos desde el PCV que se realicen las investigaciones necesarias" y que "se determinen las responsabilidades"; que se llegue "hasta las últimas consecuencias" y se sancione a los responsables.

"Demandamos una investigación exhaustiva" de lo sucedido, insistió Jabour, "que permita identificar la situación allí ocurrida".

El hacinamiento carcelario debe ser atendido para evitar tragedias como las de Carabobo, insistieron los comunistas/ Foto: EFE

Los comunistas llamaron la atención acerca del hacinamiento carcelario: "Entendemos que es una situación crítica, a pesar de las medidas que se han tomado", y debe ser atendida, enfatizó, porque tener un proceso judicial a tiempo es "un derecho fundamental de cualquier procesado".

Aunque hay funcionarios de Policarabobo detenidos por el caso, señaló que lo sucedido tiene más que ver con una estructura del Estado que con responsabilidades individuales, está relacionada "con toda la política en materia penitenciaria".

El dirigente también remarcó que, más allá de su apoyo a la reelección del presidente Maduro, el PCV no es gobierno en ningún estado del país. "Allí lo que hubo es una alianza electoral. Nosotros no somos cogobierno porque no estamos gobernando en ninguna parte, en ninguna gobernación del país", acotó.

Desesperación

El PCV volvió a alertar sobre el alto costo de la vida: "Hay niveles, incluso, de desesperación de nuestro pueblo" mientras la gente siente "una ausencia de los organismos del Estado que tienen competencia en materia de control y de regular" los precios.

El PCV exige acciones contra el alto costo de la vida / Foto: Ernesto García / Archivo Contrapunto

Yul Jabour denunció "la forma especulativa como se vienen apropiando sectores criminales, comerciantes y empresarios y mafias, del salario de los trabajadores", incluso con modalidades para la compra de los productos y el pago de pasajes durante la Semana Santa. Los comunistas solicitaron soluciones "con hechos que se sientan, que se vean, que se perciban y se concreten en la vida cotidiana".

Muy crítico con las actuaciones de la Sundde, el PCV considera que este y otros organismos "han demostrado su ineficiencia y su incapacidad" a la hora de atender los reclamos de la población, "y eso no puede seguir ocurriendo". Instó a hacer seguimiento y control a los precios con la participación de la población.

La "libertad inmediata" del dirigente sindical Elio Palacios, del sector eléctrico, también fue demandada por el PCV. Palacios "sufrió una crisis de salud", pero "más allá del problema de salud nosotros solicitamos su libertad" porque su único delito ha sido advertir sobre la crisis del sector eléctrico, y los hechos le dieron la razón.

Agenda internacional

Los comunistas criticaron la posición asumida por diputados de la MUD en la más reciente reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, que según contó Jabour, votó a favor del Estado de Israel y en contra de la propuesta hecha en favor de Palestina. Reprochó "la subordinación que eso refleja" en "el accionar político de los actores de la política en Venezuela. ¿Por qué votan a favor de Israel? Porque defienden la política del imperialismo norteamericano".

Del 8 al 10 de abril se realizará en Lima una reunión de partidos comunistas, durante la cual se hablará sobre los gobiernos progresistas en el continente y se debatirá sobre "qué hacer frente al cuadro político nacional e internacional", detalló Jabour.

El PCV condenó "los asesinatos ocurridos en la Franja de Gaza" este fin de semana como parte "de esa política de genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino". También anunció que su solidaridad con Palestina es activa, y que está previsto tomar acciones con el Comité de Solidaridad Internacional (COSI).