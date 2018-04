(VIDEO) Vladimir Villegas sobre lo sucedido en Policarabobo: Fue un “hecho terrible” que evidencia el "deterioro" del sistema penitenciario de Venezuela

Vladimir Villegas Credito: Captura

02-04-18.-El periodista y conductor de televisión, Vladimir Villegas dio su opinión en su programa "Vladimir a la 1", en relación a lo sucedido hace varios días en la Comandancia de la Policía de Valencia, en donde un incendio provocó la muerte de más de 68 personas.



"Este suceso es un hecho terrible que evidencia el grave problema penitenciario en Venezuela", sostuvo Villegas.



Señaló que este suceso también demuestra la "falla sistémica en el régimen penitenciario venezolano".



"El retardo judicial, la falla judicial de los fiscales, el hacinamiento, la corrupción dentro de las cárceles. Hay todo un cuadro que lleva a situaciones dantescas como las que sucede en el estado Carabobo". dijo el también periodista.



Manifestó que frente a esto no debe "haber excusas y promesas del pasado".



"No puede haber situaciones en donde se diga que se trata de guerras sucias o una campaña o maniobra de los medios. Esto es una situación grave en donde no solo murieron presos, sino también personas inocentes", destacó.



Por último, hizo un llamado a las autoridades para que hagan las investigaciones correspondientes y que busquen a los responsables de esto.



"Los venezolanos tenemos que reclamar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que además se tomen los correctivos necesarios para que los responsables asuman sus obligaciones", finalizó.