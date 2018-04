Rafael Ramírez acusa a Maduro de ser Judas y traidor al pueblo venezolano

El ex presidente de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), y ex-iistro del Petroleo, Rafael Ramírez, aseguró en un artículo publicado este domingo en Aporrea que tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro como sus seguidores han traicionado a la población del país, y comparó tal situación con el personaje bíblico Judas.



“Es Judas, con sus distintas caras en el madurismo, pero siempre es él mismo, con sus rostros y actitudes: sus mentiras y engaños; su cinismo; violencia, intolerancia; su fiesta, indolencia; improvisación; deslealtad; prepotencia y adoración al poder y deidades extrañas. Es Judas, el traidor al pueblo venezolano”, aseguró.



Ramírez destacó que desde las personas más humildes hasta los profesionales, trabajadores y jóvenes, así como los seguidores del chavismo, han sido traicionados, por lo que hoy día deben luchar para conseguir comida y medicinas y para sobrevivir a la delincuencia de las calles de Venezuela.



Agregó que Pdvsa se ha convertido en una empresa corrupta y que ha perdido su capacidad de producción y procesamiento: “Hoy día la empresa está destrozada, acusada y vilipendiada, se le trata como una entidad corrupta, anti patria. Nuestros muchachos salen por miles de la empresa, la otrora nueva Pdvsa, es el terreno de disputa de los intereses de los distintos sectores del madurismo, se demandan, se pelean los negocios, se debilita, se destruyen sus capacidades de producción y procesamiento, y todo se despacha con el argumento de la corrupción y la conspiración”, continuó.



Se ha traicionado a los militantes del PSUV, ¿Dónde está la democracia participativa y protagónica? ¿Dónde está la Dirección Nacional electa en el último Congreso del Partido? ¿Quién discutió la candidatura del madurismo? ¿Quién decide los candidatos para las próximas elecciones? ¿Dónde está el Polo Patriótico? ¿Por qué se creó una estructura política clientelar paralela al Partido que conformó el Comandante Chávez? Una organización "ni fu, ni fa", donde el Chavismo no aparece por ningún lado. Es el irrespeto, el autoritarismo de Judas, recalcó.



“En el madurismo las cosas se hacen como a Maduro le da la gana, o a su círculo íntimo o a cualquiera de sus seguidores. A Judas no le importan las leyes, ni la Constitución, ni las instituciones, ni el respeto a nada, ni siquiera al Comandante Chávez, puesto que esas leyes, esa Constitución, esas Instituciones, son parte de su Legado”, expresó.