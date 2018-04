Fiscal Saab asegura que el sistema de justicia en pleno debe declararse en emergencia: "Existe un exacerbado hacinamiento”

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: Archivo

02-04-18.- El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció este lunes durante una entrevista en Unión Radio que puede haber más funcionarios detenidos por los sucesos de PoliCarabobo, donde al menos 68 personas perdieron la vida, debido a que el Ministerio Público (MP) se encuentra en la “etapa preliminar de la investigación”.



“Puede haber más detenidos porque apenas estamos en la etapa preliminar de la investigación donde cinco funcionarios, que aparecen como responsables, fueron ya imputados por el MP con la precalificación más severa: homicidio calificado, negligencia, entre otros tipos penales; lo que nos va a permitir en los próximos 45 días desde la imputación, profundizar en esa investigación y determinar la responsabilidad de cualquier otro funcionario”, informó Saab.



Destacó el fiscal general que una de las causas de la muerte de 66 reos y dos mujeres que cumplían con la visita conyugal en la Comandancia de la Policía de Carabobo, es que existe un “exacerbado hacinamiento” en las estaciones de policía en Venezuela y a su juicio, el sistema de justicia en pleno “debe declararse en emergencia”.



Explicó que hay cerca de 25 mil privados de libertad en las estaciones de policía y que 3 mil de ellos son los condenados, por lo que las demás personas no deberían estar en dichos recintos.



“Yo voy a comenzar toda una campaña seria y articulada con los poderes públicos que corresponden con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el Ministerio de Interior y Justicia para solventar ese asunto”, aseguró el Fiscal.



Por otro lado, Saab advirtió que no todas las personas que están detenidas son asesinas “y de la peor calaña”, pues muchos esperan un juicio desde hace años y no son llevados a presentarse, ya que si los llevan, los funcionarios dejarían de percibir dinero y comida de los familiares de los reclusos, por lo que los policías “rompen las boletas de traslado y les niegan el traslado porque si se da el juicio, muchas de esas personas estarían en libertad”.