Brasil: "Partido de los Trabajadores" interpondrá denuncia internacional por ataques a caravana de Lula

28 marzo 2018.- La presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann informó este martes que interpondrá una denuncia internacional por los ataques de grupos de extrema derecha contra de la Caravana del expresidente del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a su paso por el sur del país.



“Estamos haciendo una denuncia internacional sobre la existencia de grupos organizados en Brasil, que se mostraron ahora de forma clara en el sur del país y que tiene la clara intención, no de hacer el embate, la disputa política, sino de impedir que el expresidente Lula, el PT, las fuerzas populares puedan tener tránsito, que no se pueda hablar con la población e incluso amenazando la integridad física de militantes y de los propios ex presidentes”, señaló Hoffmann.



La presidenta del PT condenó la falta de acción de los cuerpos de seguridad del Estado, a pesar de haber informado al Gobierno de facto de Michel Temer que las manifestaciones contra Lula no eran de carácter pacífico.



“El Estado fue advertido de las manifestaciones violentas, porque no se trataba de manifestaciones pacíficas de oposición; en cuanto a eso no tenemos ningún problema y sabemos afrontar; y no tuvimos, por parte de la policía, la efectiva correspondencia a ese pedido. Lamentamos mucho que el Estado no pueda imponer el orden que se necesita”, acotó la dirigente.



A juicio de Hoffmann la intención de las bandas armadas es no permitir que Lula mantenga contacto con el pueblo de Brasil y sus simpatizantes.



Más temprano, la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, advirtió que podría registrar graves episodios de violencia durante la campaña electoral para los comicios generales a celebrarse en octubre.



“Vengo a denunciar lo que puede pasar en la campaña electoral: un baño de violencia sobre nosotros”, dijo Rousseff durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.



La cuarta caravana de Lula, desde su inicio el pasado 19 de marzo en la localidad de Rio Grande do Sul, ha sido víctima de ataques por grupos de extrema derecha.



La caravana “Lula por Brasil” comenzó su etapa inicial desde el 17 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2017, tras recorrer nueves estados del noreste del país y visitar 58 ciudades. Posteriormente, del 23 al 30 de octubre visitó siete regiones y 21 ciudades del estado de Minas Gerais. Mientras que la tercera etapa transcurrió entre el 4 y el 8 de diciembre pasado en el Estado de Río de Janeiro.

