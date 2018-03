Detenida desde hace un mes y sin pruebas vocera del Frente Político Las Cocineras de la Patria en Carabobo

27 marzo 2018 - Nuvia María Rivas, vocera estadal y nacional del Frente Fernanda Bolaños, perteneciente al Frente Político Las Cocineras de la Patria, cumplió 40 años de edad el 23 de febrero, dentro de la cárcel. Desde hace más de un mes, se encuentra detenida con su esposo, Jesús Ángel Chávez, de 44 años de edad, y un compañero de trabajo, el inspector del Corporación Nacional de Alimentación Escolar Carlos Milano.

"El delito que cometimos es ser revolucionarios, ser chavistas, es creer en la organización popular, es creer en el Frente Fernanda Bolaños, en el Frente Político Las Cocineras de la Patria, es creer en el presidente Nicolás Maduro", comentó Rivas a Alba TV desde la Comandancia de La Zulia, ubicada en la ciudad de Puerto Cabello, eje costero del estado Carabobo.

Detención sin orden judicial

Nuvia Rivas también forma parte del grupo contralor de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (Cnae) del estado Carabobo, institución que se encarga del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Ella, al igual Milano, su compañero hoy detenido, son los delegados para velar por la correcta distribución y entrega de los insumos para la alimentación de miles de niños, niñas y adolescentes que estudian en los colegios de la zona, que son beneficiados con este programa creado en Revolución.

La noche del martes 20 de febrero, mientras realizaban la entrega de frutas y hortalizas en la Escuela Técnica Robinsonniana (E.T.R) Ali Primera, aproximadamente a las 8 de la noche intervino un comando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y sin orden policial ni judicial, aprehendieron a Rivas, a su esposo, al inspector Carlos Milano y al conductor del vehículo utilizado para el despacho de los alimentos.

"Estábamos despachando las últimas dos escuelas y me llegó un Comando del Dgcim, sin una orden, sin nada, porque según estábamos desviando la comida. Yo le dije que estábamos en la distribución del PAE. Ellos nos acompañaron a las dos escuelas que faltaban. Al retornar, me detuvieron", contó.

Su esposo, el profesor Jesús Ángel Chávez, estaba esperando a Nuvia para llevarla a su hogar una vez culminara su jornada laboral, pero también fue detenido sin razón aparente.

Los funcionarios de seguridad no dejaron que Rivas realizara llamada telefónica alguna, su teléfono personal fue retenido, "Me aislaron y luego me trasladaron en un carro con vidrios oscuros. Yo les dije que tengo mis derechos y que necesitaba llamar a mi jefe para informar la situación y me dijeron que no iba a llamar a nadie. Pude comunicarme con alguien fue el miércoles 21 en la noche. Me violentaron todos mis derechos".

También señaló que los hoy detenidos, fueron obligados a cargar los alimentos transportados en el vehículo utilizado para la distribución, para que los funcionarios policiales tomaran fotos como supuestas pruebas del traslado ilegal de los insumos que los inculparía.

"Una vez que culmináramos, el excedente que siempre queda en el centros de distribución y en este caso quedaron como 900 kilos de frutas y hortalizas. Al día siguiente llegarían los cárnicos y haríamos el mismo recorrido". Lo que queda, dijo Rivas, se redistribuye en las escuelas más vulnerables y escuelas pequeñas, donde hay niños pequeños y con bajos recursos.

Según información de los uniformados, los alimentos que quedaron como excedentes de la entrega a las escuelas del municipio Juan José Mora, quedarían confiscados y a la orden de la Fiscalía 6ta en Materia de Delitos Económicos del Ministerio Público del estado Carabobo, sin embargo, fueron devueltos es estado de descomposición al centro de distribución local.

Luego de su detención, aseguró Nuvia Rivas, el supervisor territorial del Municipio Escolar del Ministerio de Educación correspondiente al municipio Juan José Mora, Alirio Sánchez Flores, armó la denuncia del supuesto desvío de los alimentos del PAE.

Rivas fue presentada el viernes 23 de febrero, sin pruebas que demostrasen su presunta culpabilidad. El chofer, Jean Rafael Marval Saavedra, fue puesto en libertad este mismo día.

Amenazas previas a la detención

Rivas, quien también pertenece al proyecto Todos Manos a la Siembra, Unamujer y es Vicepresidenta de la Mujer el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el municipio Juan José Mora, denunció continuas amenazas en su contra antes de estos hechos por parte de Alirio Sánchez. "Me amenazaban, siempre me amenazaban con decirme que me iban a desaparecer porque yo no me prestaba a ‘taparle huecos’ (…) Yo soy muy disciplinada en cuanto a la organización de las cocineras, porque somos creadas en Revolución, somos nacidas en Revolución y somos ‘Caballos de Batalla’, pues siempre estamos ahí en cualquier llamado", señaló.

Actualmente, Nuvia Rivas se encuentra con una afección de salud que amerita su revisión. Además, duerme en el piso por falta de camas y no ha podido bañarse desde hace cuatro días por falta de agua, lo que es indispensable por el sangrado que presenta luego de una reciente operación quirúrgica.

Sus abogados tampoco han podido revisar el expediente, aunque ya fueron presentadas todas las credenciales que dan fe de su trabajo dentro del Programa de Alimentación Escolar.

"Pido la revisión de nuestro caso, que me investiguen, pues con la verdad ni ofendo ni temo. Que nos ayuden a solventar la injusticia que están cometiendo contra nosotros. Esto es un pase de factura política de mis propios camaradas. Esta semana me enteré que estoy propuesta para una concejalía en el municipio por mi trayectoria política. Hice mucho ruido político haciendo mi trabajo y me querían bloquear", puntualizó.