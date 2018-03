Detienen al taxista que trasladó a venezolana hallada sin vida en Ecuador

Lorena Cardozo Credito: Agencias

22-03-18.-El taxi que abordó Lorena Cardozo la última vez que fue vista con vida fue retenido para investigaciones. La joven venezolana de 21 años fue hallada muerta en Montecristi, Manabí, el sábado 17 de marzo del 2018, desnuda, a un costado de la vía.



El fiscal César Suárez, quien investiga el caso, dijo este miércoles 21 de marzo a EL COMERCIO que una vivienda cercana a la Universidad de Manta fue allanada la noche del martes 20 para incautar el vehículo que utilizó la joven, cuando salió de su casa en Manta. El taxi se encuentra ahora en los patios de la Policía, para las pericias legales.



Suárez informó que no hay personas detenidas por el caso, porque el cuerpo de la joven no tenía signos de violencia, aunque precisó que aún se evalúan los exámenes toxicológicos de muestras recabadas del cadáver. El Fiscal dijo, asimismo, que el conductor del vehículo, un hombre de la tercera edad, está dispuesto a colaborar con la investigación.



El seguimiento a cámaras de seguridad permitió ubicar al vehículo con la joven extranjera y otra persona en una estación de servicio. El Fiscal no dio mayores detalles, ya que el caso se encuentra en indagación previa, pero adelantó que han levantado datos preliminares de la ruta que siguió la joven. Ahora la Fiscalía indaga cuáles fueron las últimas actividades de Cardozo.



En tanto, este miércoles 21 de marzo se realizó el sepelio de Lorena, tras el arribo de su padre desde Venezuela. La joven fue despedida en medio del dolor de sus familiares y allegados. Autoridades venezolanas y el progenitor de la joven están al tanto de las investigaciones, sostuvo Suárez.



Lorena Marina Cardozo Bocarruido estaba radicada en Ecuador desde hace 10 meses y se dedicaba a la venta de arepas en Manta. Según sus familiares, la joven había salido la noche del viernes 16 de marzo, cerca de las 23:00, a una cena con amigos. Desde entonces, no se supo de ella hasta que la encontraron sin vida en la morgue, tras enterarse en las noticias del hallazgo de un cadáver en el sector de la ciudadela Sí Vivienda.



Sus familiares pusieron una denuncia por la muerte de la joven el 19 de marzo, al expresar su inconformidad con un informe preliminar de la autopsia forense, el cual determinó que la causa del deceso fue asfixia por aspiración de contenidos gástricos.