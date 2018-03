(VIDEO) Foro Penal: “Al día de hoy el número de presos políticos es de 241 entre ellos 22 militares detenidos por el gobierno"

22-03-18.-El director de la ONG Foro Penal Venezolano (FVP), Alfredo Romero, denunció este jueves durante una rueda de prensa que el Gobierno nacional ha detenido a 22 militares en el transcurso de este 2018.El abogado catalogó estas aprehensiones como una persecución política por la disidencia al presidente Nicolás Maduro.“Al día de hoy el número de presos políticos es de 241. Sin embargo eso no explica la situación porque el total de presos políticos desde el 2014 es de 1.343, pero el número que implica todo lo que es el efecto intimidatorio de la detención política, es de más de 12.000 personas las que se encuentran privadas de libertad”, precisó durante un encuentro con la prensa.Indicó que durante el 2017 registraron un total de 5.517 detenciones políticas y este año ya suman 117. Señaló que de esa cifra, 81 personas todavía permanecen encarceladas, entre ellas ocho adolescentes, mientras que destacó que se eleva a 63 el número de castrenses que han sido arrestados desde 2014.Alfredo Romero, indicó que actualmente hay cinco menores de edad que tiene boleta de excarcelación pero “no han sido liberadas”.“A estos menores de edad no les permiten la visita, ni sus padres han podido visitarlos. Que un comisario te diga que está bien no es una prueba certera de vida. La gravedad de este asunto es que han pasado 45 días y estas personas no han sido liberadas a pesar que este es el plazo máximo para soltar a una persona que no ha sido juzgado”, denunció.