Alfred De Zayas: Venezuela debe llevar a EEUU a la Corte Internacional

22 marzo 2018 - El experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, aseguró a ÚN que “es hora” de que Venezuela pida a la Corte Penal Internacional “una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por los EEUU al imponer sanciones en su contra”.



¿Por qué califica las sanciones como delitos de lesa humanidad?



En el año 2000 la subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos publicó un estudio que calificaba las sanciones de grave violación del derecho internacional y de los derechos humanos. En 2015, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra creó la función del Relator Especial sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales. En sus informes el relator, Idriss Jazairy, ha demostrado los impactos adversos de las sanciones y ha negociado con gobiernos para que las sanciones sean eliminadas, porque son contrarias a la letra y al espíritu del pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos y, al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado las sanciones contra Cuba y el “bloqueo” en 25 resoluciones que, lamentablemente, los EEUU han ignorado.



En mi opinión como profesor de Derecho Internacional y antiguo secretario del Comité de Derechos Humanos, sanciones que causan la muerte de niños por malnutrición, falta de agua potable, falta de medicinas que causan muertes por falta de insulina, medicinas contra el cáncer, contra la malaria, por falta de equipo medico y material técnico, constituyen un crimen de lesa humanidad, especialmente porque son intencionales, sadistas, se quiere hacer sufrir.



Las sanciones contra Venezuela han agravado la crisis económica causada por el derrumbe del precio del petróleo, al punto de causar una grave escasez de medicinas y alimentos, desabastecimiento, demoras de distribución, etc., como consecuencia de las cuales niños venezolanos han muerto, como también adultos y ancianos. En vista de que las sanciones no son accidentales, sino planeadas y deliberadas, existe responsabilidad penal, y la situación debe ser elevada a la Asamblea General en vista de adoptar resoluciones que claramente declaren las sanciones ilegales y criminales.



¿Cómo se podría actuar?



Es hora que se solicite a la Fiscal de la Corte Internacional de Justicia que abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por los EEUU en imponer sanciones contra el pueblo Venezolano, puesto que las consecuencias directas son escasez de alimentos y medicamentos, y la muerte por malnutrición y por falta de medicinas de muchos inocentes.



Hay que cuantificar el número de personas que fallecen, por ejemplo, por falta de insulina, de medicinas anti-malaria, contra el cáncer, etc. El artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad, y estoy convencido que el tipo de sanciones que se están aplicando contra Cuba y Venezuela constituyen crímenes contra la humanidad. Esto también pudiese constatarlo la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva.



Usted hablaba de que la ONU debería ayudar ¿de qué forma podría hacerlo?



El secretario general, António Guterres, debería ofrecer sus buenos oficios para mediar entre la oposición y el Gobierno, reabrir las negociaciones de República Dominicana. También debería enviar observadores a las elecciones.



¿Tiene previsto visitar el país?



No por el momento, pero mi colega Idriss Jazairy, el relator sobre las medidas coercitivas unilaterales, ha pedido invitación para realizar una visita a Venezuela. El Gobierno le ha concedido la visita, que se realizará este año.

