(VIDEO) Joven venezolana asesinada en México había denunciado en las redes sociales las golpizas que le dio su ex novio y nadie la ayudó

4 meses antes de ser asesinada en #Ecatepec, la escort venezolana Kenny Finol, grabó estos videos donde se ve golpeada y dice estar amenazada de muerte pic.twitter.com/dhP8tbw1eW — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 21 de marzo de 2018

21-03-18.-Kenny Finol se llamaba una joven venezolana que fue hallada con el rostro desfigurado con ácido tras haber sido violada, torturada y asesinada en México, presuntamente por su ex novio. Ni los usuarios de las redes que vieron los videos denunciaron ni las autoridades mexicanas tomaron las medidas necesarias para proteger la integridad física de la joven que hubieran evitado su trágico final.Cuatro meses antes de su muerte, la joven había denunciado una golpiza que le había dado el hombre con un machete y una pistola. En varios videos denunció amenazas de muerte. Las imágenes fueron publicadas en un diario mexicano.“Ayer ese hombre me dio mantequilla (solicitó) para un servicio y fui y era él. Casi me mata, me agarró a machetazos, me dio como cuatro machetazos, marica”, dice en uno de los videos aparentemente a una conocida y muestra las heridas en sus brazos, mientras que en su rostro y en su boca se ven los moretones.De acuerdo con El Nuevo Herald, en febrero asistió a un festival de música electrónica y desapareció. Su cuerpo fue hallado frente a una escuela en Ecatepec, estado de México.En otro video, Finol parece estar dirigiéndose a su ex pareja, quien presuntamente le había exigido que regresara a Venezuela.“En la boca, la pistola, no sé si me la ves, tengo un hueco allí en la garganta horrible. Me abriste como un hueco y mírame estoy demasiado inflamada, espérate que se me pase un poquito para yo movilizarme, igual yo no voy a salir de aquí de la casa”, dijo.Luego explicó que una doctora fue a su casa para curarla y contó lo grave de sus heridas: “Me dijo que me agarrará como 10 puntos en la cabeza porque tengo una apertura muy grande y al lado también, y el brazo lo tengo fracturado”.La joven de 26 años aseguró en uno de los videos que ya no estaba promocionando sus servicios en internet y que apenas comenzara a recuperarse, se movilizaría.“Ya yo me mandé a quitar de todo, de las páginas, y solo estoy esperando que se me quite un poquito lo inflado de la cara. Ya mañana me movilizo, pero es que ahorita no me puedo levantar de la cama, no he comido nada, ni he orinado, nada. Así no puedo ir al aeropuerto”.