Ortega Díaz: "Militares deben saber que actuar a favor del art 333 no es delito"

Los militares deben saber que actuar en cumplimento del artículo 333 de la Constitución para el restablecimiento de la democracia en #Venezuela NO ES DELITO y sus acciones serán reconocidas por los venezolanos y la comunidad internacional #20Marzo — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 20 de marzo de 2018

20-03-18.- La ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que los militares que actúen a favor del cumplimiento del artículo 333 de la Constitución no representan delito alguno.Ortega indicó que las acciones de los soldados serían reconocidas por todos los venezolanos y la comunidad internacional.“Los militares deben saber que actuar en cumplimento del artículo 333 de la Constitución para el restablecimiento de la democracia en Venezuela no es delito y sus acciones serán reconocidas por los venezolanos y la comunidad internacional”, expresó.El artículo 333 hace referencia a defender la Constitución si ésta llegase a ser derogada por un medio contrario a lo establecido en la ley.