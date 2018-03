Gobierno de Curazao deportó a nueve venezolanas que estaban en huelga de hambre

20-03-18.-A tempranas horas de este 20 de marzo un grupo de mujeres venezolanas que estaban detenidas y en huelga de hambre en Curazao fueron deportadas por las autoridades de la isla, pese a la insistencia de diferentes sectores para que se les permitiría quedarse con estatus de refugiadas, reportó el portal El Pitazo.



Esto ocurre días después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hiciera un llamado a la comunidad internacional para no forzar a los ciudadanos venezolanos a regresar a su país. Sin embargo, las autoridades de Curazao señalaron que el comunicado de ACNUR no es vinculante y además, Curazao no forma parte del tratado de ACNUR de 1951.



En total fueron nueve damas quienes iniciaron la huelga de hambre. En declaraciones ofrecidas a Efe indicaron que tomaron la decisión porque de no hacerlo igual estaban destinadas “a morir de hambre en Venezuela”.



“Si de todas formas vamos a morir de hambre en Venezuela, empezaremos a hacerlo aquí en Curazao”, dijo Arias en representación de sus compañeras de celda, en las declaraciones que dio a la agencia de noticias el pasado viernes al anunciar la medida. La huelga inició el domingo 18 de marzo. El ministro de justicia, Quincy Girigorie, visitó a las mujeres en la cárcel donde permanecían. La visita fue aprovechada por las venezolanas para apelar a la buena voluntad de las autoridades de la isla, pero estas no accedieron a sus peticiones tras alegar que no cuentan con recursos económicos suficientes para atender a refugiados.



Se conoció además que una de las damas aún permanece encarcelada en Curazao; se trata de Natalia Saabedra, quien se negó a entregar a sus dos hijos a las autoridades y continúa con la huelga de hambre en solitario.



Con información de Noticias Curazao.

