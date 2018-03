(VIDEO) Madre de Rodríguez Torres: "A mi hijo lo trataron mejor cuando fue detenido el 4F en 1992"

Jenine Torres de Rodríguez madre de Miguel https://t.co/CjDufXBTNh — M Rodríguez Torres (@RodriguezTDDT) 19 de marzo de 2018

20-03-18.-La madre del mayor general Miguel Rodríguez Torres, Jeninie Torres de Rodríguez, aseguró este lunes 19 de marzo a través de un video publicado en la red social Twitter que cuando su hijo fue detenido por participar en el fallido golpe de estado liderado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, recibió mejor trato como detenido que en la actualidad, cuando se le ha impedido comunicarse con su familia y de contar con un abogado privado, entre otras denuncias que refirió.“En esa oportunidad – el #4F– creo que mi hijo fue tratado mejor, porque el mismo día que lo detuvieron, a él le dieron permiso para que me llamara por teléfono y me dijera ‘mamá estoy bien'”, dijo.Tras casi una semana de su detención por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), organismo que él mismo encabezó, no se le ha permitido ningún tipo de comunicación, aseveró la mujer.“Yo tengo ya seis días que a mi hijo lo detuvieron y hasta este momento no me han dejado verlo pero ni siquiera una sola vez, he ido todos los días, lo único que me han permitido es pasarle agua”, dijo la madre del exjefe del Sebin a través de un video hecho público en la cuenta en Twitter del general retirado.