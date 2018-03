(VIDEO) Familiares de venezolana Lorena Cardozo no creen que murió ahogada por su propio vómito

Marzo 19 de 2018.- Los familiares de la joven venezolana, encontrada muerta y desnuda en una carretera de Ecuador, dicen no estar conformes con la hipótesis y aseguran que el cuerpo de la chica tenía señales de violencia, contrario a la versión de los organismos de seguridad



El cuerpo de Lorena Cardozo Bocarruido , joven venezolana hallada muerta en una carretera de Ecuador, es velado en casa de sus parientes. Sobre su ataúd una gorra tricolor y el llanto de sus familiares y amigos, quienes aún no creen lo ocurrido. La autopsia realizada al cuerpo de la chica reveló que la causa de su muerte fue "asfixia provocada por su propio vómito al quedarse dormida", algo que dejó aún más sorprendidos a quienes la conocieron y a sus seres más cercanos. El sepelio de la joven venezolana quedó fijado para este martes 20 de marzo, no puede ser antes, pues están a las espera de sus padres, quienes partieron rumbo a Ecuador para poder darle un último adiós.



Una de las primas de Lorena, quien pidió reservar su identidad declaró a un medio de comunicación ecuatoriano, que no están conformes con los resultados de la autopsia y los ponen en duda, primero porque afirmaron que Cardozo Bocarruido no bebía y además sostienen que, contrario a lo dicho por la Fiscalía y medicatura forense en la autopsia "ella sí tenía rastros de violencia en su cuerpo". Un rasguño en su ojo y un corazón hecho con una aguja en uno de sus pies, encontrados por los familiares al revisar el cuerpo, les permiten llegar a la conclusión que lo ocurrido con Lorena no fue un accidente. "Cuando trajeron el cuerpo a la casa yo la revisé y sí tiene marcas, en el ojo tiene un arañazo. En el pie le hicieron un corazón como con raspadura con aguja sin tinta y mi prima tiene unos puntos en la parte de la sien", dijo la prima.



El cuerpo sin vida de Cardozo fue encontrado a un costado de la carretera en Manta, Ecuador, por unos trabajadores en que circulaban en un camión volteo, por la zona, la mañana de este sábado 17 de marzo. Estaba desnuda, con panties rosado por sus rodillas y según los cuerpos policiales con mucho vómito encima. La joven había llegado hace diez meses a Ecuador y estaba en busca de trabajo, mientras tanto se dedicaba a la venta de comida. Tenía previsto viajar este domingo 18 de marzo a Venezuela para asistir a su acto de graduación, pues obtendría el título de ingeniera.