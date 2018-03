Candidato presidencial evangélico: "Nunca voy a permitir el matrimonio igualitario ni legalizaré el aborto"

Javier Bertucci Credito: Web

19-03-18.-El candidato presidencial de creencia evangélica, Javier Bertucci, afirmó durante una entrevista en Globovisión que "Nunca voy a permitir el matrimonio igualitario". "Los niños no pueden tener mamá-mamá o papá-papá", expresó. Prometió no atacar a las personas por su orientación sexual.



El religioso también desestimó aprobar una ley para aprobar el aborto porque, a su juicio, puede traer "un problema de aborto masivo en el país. Si le das legalidad, va a haber un montón de abortos", consideró. Además, indicó que la aprobación de esta ley traería "un problema de carácter espiritual sobre el país".



Sin embargo, Bertucci aseveró: "No vengo a inocular odio. Las demás religiones y las personas de la comunidad LGBTI tienen garantías que no los voy a atacar por no pensar como yo".



El candidato evangélico aseguró que todas las religiones serán respetadas, de resultar electo. Dijo que no está llevando su fe en los recorridos, sino "propuestas realizables" para el país.



Bertucci dijo que con sus recorridos por el país ha notado que "poco a poco se ha ido viendo la aceptación de mi candidatura en los estratos más bajos"; por lo que promete, de resultar electo, gobernar para todos sin importar las creencias religiosas.



El expastor evángélico aseguró que en sus recorridos por varios estados no ha estado predicando sus creencias porque en la Constitución hay libertad de culto. "Yo llevo propuestas realizables que fueron estudiadas con mi equipo de trabajo para traer soluciones al país"; enfatizó en el programa "Primera Página" de Globovisión.



Javier Bertucci dijo que solo hace falta recorrer los barrios venezolanos para darse cuenta que el país afronta una crisis humanitaria, por lo que él estaría dispuesto a aceptar ayuda humanitaria para poder activar los laboratorios y producir medicinas. "Hay que activar los laboratorios; a los que les hace falta materia prima", expresó.



El candidato considera que "dolarizar o no, no es lo más importante. Ya estamos dolarizados, pero no debemos ir a que nuestra moneda sea el dólar", sostuvo.



Para Bertucci, la única manera de sacar al presidente Maduro de su cargo es a través del voto. "Estamos promoviendo el voto, porque si no votamos, Maduro se quedará seis años más en el poder".



Igualmente, Javier Bertucci aseguró que puntea las encuestas. "Salgo punteando en algunas encuestas o por debajo de Maduro"; sin embargo, no especificó cuáles y dónde se realizaron estos sondeos.



También condenó que lo tilden de candidato del Gobierno y dijo que su discurso "está claro", pero que no va a "criticar a Maduro ni a Henri Falcón porque mi idea es traer soluciones; no me van a ver inoculando más odio en la sociedad".



En los próximos días Javier Bertucci recorrerá los estados Táchira, Mérida y Trujillo.