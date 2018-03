Maripili Hernández condenó detención de Rodríguez Torres: “¿Es este el tipo de justicia por la que luchamos?

Maripili Hernández Credito: Web

17-03-18.-La ex-ministra de Juventud del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Maripili Hernández, reflexionó sobre las circunstancias bajo las que el ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres fue detenido este martes, según reseña el portal 2001.



Hernández compartió un texto en el que se dirige a los que se identificaron con la visión política del fallecido Chávez. Entre la serie de cuestionamientos que hace está el hecho de que el exministro haya sido detenido sin que los funcionarios hayan presentado una orden judicial, que no hayan permitido a sus familiares o a un abogado certificar las condiciones físicas despues de su detención, que no hayan permitido la asistencia de un abogado de su elección.



“¿Te parece bien que él haya tenido que asumir su propia defensa sin que ni siquiera se le facilitara una copia de la Constitución o las leyes involucradas, lápiz, papel o cualquier otro instrumento que sirviera para armar su defensa?”, preguntó haciendo referencia a que se se hizo una “violación flagrante” del artículo 49 de la Constitución que garantiza el debido proceso.



También pidió reflexión sobre el hecho de que su familia no sepa de lo que se le acusa, que se le traslade a la cárcel de La Pica, en Maturín, con presos comunes cuando se le está acusando de delitos militares, haciendo hincapié en que fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y ex ministro, lo que podría generar una sutuación de retaliación en su contra. Terminó su intervención cuestionando: “¿Es este el tipo de justicia por la que luchamos? , ¿Qué crees tú que pensaría Chávez de esto?”.