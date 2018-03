Marielle "es la primera ejecución política de la intervención militar" en Rio

Marielle Franco fue la quinta concejala más votada de la ciudad de Rio de Janeiro en las últimas elecciones. Credito: Facebook / Brasil de Fato

16 marzo 2017 - Podría haber sido un caso más de violencia del Estado en Rio de Janeiro. Marielle Franco tenía el mismo perfil que la mayoría de las jóvenes asesinadas por las fuerzas de seguridad en el país: joven, negra y moradora de periferia. Pero la brutal ejecución de la concejala de apenas 38 años no entrará sólo en las estadísticas de violencia. Ella había osado llegar al Concejo de Rio de Janeiro con más de 40 mil votos, siendo la quinta más votada en las últimas elecciones. El crimen tuvo fuerte repercusión en los medios nacionales e internacionales, además de grandes movilizaciones por el país.



Hizo de la tribuna una importante palestra de denuncia de la masacre cotidiana de la juventud de las favelas cariocas. Para Marcia Tiburi, filósofa, escritora y amiga de Marielle, no hay dudas sobre los motivos del crimen, ocurrido en la noche del miércoles último (14), en la región central de Rio de Janeiro.



“El crimen es político. Marielle hizo denuncias que la volvieron una persona ’peligrosa’ para muchos. Ella está entre los indeseables para el sistema de opresión y privilegios. Su ejecución es un mensaje que los ejecutores dan a los cariocas, a los activistas, a los luchadores. Se trata de un evidente silenciamiento en función de su voz. La voz de todas nosotras y la voz de las mujeres negras, de las favelas, de la comunidad que es masacrada por el racismo”, afirma.



Tiburi dijo estar choqueada con el crimen, así como todo Brasil. “Marielle era una de las personas más queridas, una compañera para toda hora. Yo la admiraba inmensamente. Por su inteligencia, su coraje y también por su potencia. Marielle era una amiga, además de ser una compañera de lucha”.



El crimen



Marielle Franco fue asesinada a tiros en la noche del miércoles último (14), alrededor de las 21h, en el barrio Estácio, región central de Rio de Janeiro. Anderson Pedro Gomes, conductor de la concejala, también murió.



La concejala salía de una actividad con activistas negras. Un día antes del crimen, ella había publicado en redes sociales otra grave denuncia sobre la actuación de la Policía Militar (PM) en la comunidad de Acari, en la zona norte de la capital fluminense. “Otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la PM. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más necesitan morir para que esta guerra acabe?”, decía el mensaje.



En otro post del día 10 de marzo, Marielle llamó al 41° BPM "Batallón de la muerte". "Lo que está sucediendo ahora en Acari es un absurdo! ¡Y sucede desde siempre! El 41° batallón de la PM es conocido como Batallón de la muerte. ¡Basta de agredir a la población! Basta de matar a nuestros jóvenes", escribió. El batallón es el mismo de los policías involucrados en la muerte de la jovencita Eduarda, también en la comunidad de Acari, hecho que ganó gran repercusión nacional. El próximo 30 de marzo se cumplirá un año de la muerte de la adolescente de 13 años.



La principal línea de investigación de las autoridades es la de ejecución, ya que los criminales huyeron sin llevarse nada. Testigos ya declararon ante la policía, entre ellos, una asesora de la concejala que estaba presente en el momento del crimen. Ella fue alcanzada por esquirlas y tuvo heridas leves. La concejala Marielle Franco recibió nueve tiros, cuatro en la cabeza; el conductor, Anderson Gomes, recibió tres tiros.



Reacciones



Partidos políticos y movimientos sociales de los más variados matices ideológicos divulgaron comunicados solidarizándose con los familiares, amigos y compañeros de militancia de la concejala Marielle Franco.



El partido de Marielle, el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) afirmó en nota que no es posible “descartar la hipótesis de crimen político, o sea, una ejecución. Marielle había acabado de denunciar la acción brutal y truculenta de la PM en la región de Irajá, en la comunidad de Acari. Además de eso, las características del crimen con un automóvil emparejándose con el vehículo donde estaba la concejala, efectuando muchos disparos y huyendo enseguida refuerzan esa posibilidad. Por eso, exigimos investigación inmediata y rigurosa de este crimen atroz”.



La ex-presidenta Dilma Rousseff también divulgó una nota, en la cual se dice “choqueada, aterrorizada e indignada” con el asesinato de la concejala y su conductor. “Espero que las investigaciones señalen a los responsables por este crimen abominable. Las muertes violentas de Marielle y de Anderson necesitan ser investigadas con el rigor de la ley. Tristes días para el país donde una defensora de los derechos humanos es brutalmente asesinada”, afirmó.



Entidades de defensa de los Derechos Humanos también emitieron notas sobre el caso. La ONG internacional Human Rights Watch defendió que haya una ‘investigación rápida, rigurosa e imparcial’, ‘responsabilizando a todos los involucrados’. El Grupo Tortura Nunca Más afirma que considera el asesinato de Marielle es “la primera ejecución política de la intervención militar en el Estado de Rio de Janeiro”. Según la organización, “el país está bajo un Estado de Excepción en que las fuerzas fascistas están actuando sin ningún limite y avanzando sobre nuestra sociedad”.



Para Rose Nogueira, integrante del grupo de derechos humanos, el asesinato de la concejala carioca es un efecto más de la intervención militar en el estado. “Todo lleva a creer que se trata de una ejecución política porque dos días antes ella había denunciado los crímenes que ocurren contra la población negra, pobre, de la periferia, de la favela”. “La intervención militar acaba llevando a esa sensación de ‘todo se puede’. Es una guerra contra los pobres. Hasta ahora fue sólo contra pobres, el ejército sólo actuó en las favelas”.



Se convocaron movilizaciones en todo el país para rendir homenaje a Marielle Franco y Anderson Gomes y exigir la indagación rigurosa del crimen y responsabilizar a los criminales.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 257 veces.

La fuente original de este documento es:

Brasil de Fato (https://www.brasildefato.com.br/2018/03/15/marielle-or-la-primera-ejecucion-politica-de-la-intervencion-militar-en-rio/)