Gobernadora Carmen Meléndez confirma remoción de un oficial superior en Lara presuntamente vinculado con Rodríguez Torres

La gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez Credito: Web

15-03-18.-La gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, confirmó que el gobierno le seguía los pasos al ex ministro de Interior y Justicia y ex Director de la Disip, Miguel Rodríguez Torres, por presunta conspiración.



“Nosotros estamos preparados para cualquier intento desestabilizador y por eso le caemos primero a los conspiradores, como el caso del General Rodríguez Torres quien andaba en esa jugada y hoy está detenido”, dijo durante una entrevista al portal Noticias Barquisimeto.



En este sentido, la ex Ministra de la Defensa confirmó la remoción de un alto oficial que presta sus servicios en una unidad militar, acantonado en el municipio Morán del estado Lara, por estar presuntamente involucrado “en los planes de conspiración que un sector político opositor intentaría promover en los próximos días”.