Colombia espera que "relación familiar" entre colombianos y venezolanos evite estallidos de xenofobia

Credito: Web

14-03-18.-El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, consideró que su país ha evitado, hasta ahora, una crisis humanitaria por la creciente llegada de inmigrantes de Venezuela. También dijo esperar que la "relación familiar" entre colombianos y venezolanos evite estallidos de xenofobia



Naranjo recordó que se estima que en el pasado "entre tres y cuatro millones de colombianos se fueron a Venezuela", algo que generó "una relación funcional familiar de nacionales colombianos y venezolanos".



"De alguna manera, eso ayuda a mitigar los riesgos de una reacción antiimigración", señaló el mandatario durante una entrevista con Efe en Viena.



Pese a eso, reconoció que la afluencia de ciudadanos venezolanos a Colombia ha generado preocupación entre los colombianos, debido a la presión por el acceso a servicios de salud o de educación y también sobre "el deterioro que se puede dar, especialmente como formas de indigencia callejera en las ciudades".



Ante esa situación -indicó Naranjo- los ciudadanos reclaman "más acción" por parte del Gobierno.



"Pero yo confío en que los colombianos, que hasta ahora han dado grandes muestras de tener un trato comprensivo con familiares, muchas veces venezolanos, o con los connacionales en general, pues no avanzaremos a un estadio de xenofobia radical", señaló.



Sin embargo, añadió, "hay que anticiparse a ese problema y hay que trabajar para que Venezuela restablezca su rumbo democrático".



El vicepresidente afirmó que se está trabajando "con un enfoque humanitario" para atender a esos migrantes y que eso ha permitido "administrar en estos meses lo que hubiese sido una gran crisis"



Naranjo también señaló que se ha logrado contar con apoyo internacional.



Toda una estrategia "para que esa llegada tan masiva de venezolanos no se traduzca en problemas muy puntuales, como problemas de salud, de acceso a educación y también de seguridad".



Naranjo recordó que la premisa de política exterior de Colombia se resume a lograr una "solución democrática no traumática para Venezuela", asimismo indicó que su país promueve el diálogo entre oposición y oficialismo, no comparte la idea de una intervención militar en Venezuela, apoya la idea de sanciones económicas a particulares y ha fijado con el Grupo de Lima una postura para descalificar medidas "fuera de la democracia" que ha tomado el Gobierno venezolano.



El funcionario participó en Viena en la Comisión de Estupefacientes de la ONU y solicitó que los esfuerzos de un país contra las drogas no se evalúen sólo por las estadísticas de producción y uso de estupefacientes, sino incluyendo elementos sociales, de inversión y de prácticas democráticas en la lucha contra el narcotráfico.