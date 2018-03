Foro Penal Venezolano: "Persiguen a militares por criticar al Gobierno de Maduro"

Credito: Diario la Verdad

14-03-18.-La ONG Foro Penal registra un total de 246 presos políticos, cifras que son validadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro de las cuales son 65 militares y 15 de estos ya están condenados mientras los otros 50 están siendo procesados



Ahora le tocó a los militares. Dos sargentos, seis tenientes coroneles y un teniente del Ejército fueron privados de libertad el sábado 10 de marzo a las 2.30 de la madrugada por el tribunal 3ero de Caracas. Se les acusa de conformar un presunto grupo denominado Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo.



A los hombres se los llevaron de diferentes batallones del país por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).



Gonzalo Himiob, abogado y director del Foro Penal Venezolano, explicó que la milicia venezolana está siendo hostigada por demostrar una perspectiva diferente a la del oficialismo



“Se les está persiguiendo por demostrar una posición crítica ante al poder, lo que es anticonstitucional e ilegal”.



El profesor universitario manifestó que con estas detenciones el Gobierno del presidente Maduro busca demostrar dos cosas: “Crear una falsa narrativa según la cual expone que en Venezuela hay un movimiento terrorista armado en complicidad con algunos sectores militares que estarían buscando derrocar al Gobierno y en segundo lugar, que el chavismo está mandando un mensaje muy claro a las Fuerzas Armadas”.



Para Himiob, el Gobierno quiere que los militares entiendan que “el que exprese su descontento, su incomodidad o su descuerdo con lo que está pasando y con lo que está haciendo Nicolás Maduro, va a ser criminalizado y de alguna manera será llevado a un proceso penal”.



“Pueden ser más, ya que se han producido muchos arrestos de militares, pero en estos los detenidos no son reportados a la fiscalía, lo que no deja saber cuál es su verdadero estado penal”.



Himiob explicó que a estos no se les ha dictado sentencia aún, sino que se acordó que se les privaría de libertad. La mayoría está en la cárcel de Ramo Verde, por los cargos de Traición a la Patria, Rebelión Militar y Sustracción de Efectos Militares.



“Uno de los derechos que se les quebrantan son el derecho a la defensa ya que por lo común se les imponen un defensor público militar. Nosotros en el foro penal peleamos por estas razones, ya que cuando se nos requiere para hacer el trabajo e incluso a abogados privados, no se nos permite”.



Afirmó que a estos milicianos se les acusa sobre la base de pruebas obtenidas de forma ilegal y por la base de testigos no identificables, y alegó “esto es un violatorio del debido proceso penal”.



Persecución



Herbert García Plaza, militar degradado de las Fuerzas Armadas explicó que en Venezuela se vive una “clara persecución militar” debido a que entre enero y febrero del año 2018 se han detenido y acusado a 82 militares por el presunto delito de Traición a la Patria.





Teniente coronel del Ejército Henry Medina



Preso político. Caso de los Comandantes.



Acusado de Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión por el Tribunal Militar 3 de Control.



Detenido en la cárcel de Santa Ana.





Teniente coronel del Ejército Ramón Peña Romero



Preso político, detenido la semana pasada. Caso de los Comandantes.



Acusado de Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión y contra el Decoro Militar. Tribunal 3 de control.



Preso en la cárcel de Ramo Verde.





Teniente coronel del Ejército Deibis Mota Marrero



Preso político, detenido el fin de semana pasado. Caso de los Comandantes.



Acusado de Traición a la Patria, instigación a la Rebelión y contra el decoro militar. Tribunal 3 de control.



Cárcel de Ramo Verde.





Teniente Anderson Pérez Briceño



Preso político. Caso Oscar Pérez.



Acusado de Traición a la Patria y Rebelión. Tribunal Militar 2 de control.



Detenido en la Cárcel Militar de Ramo Verde.





Primer Teniente Jhoander Ceiba



Preso político. Caso Oscar Pérez.



Acusado de Traición a la Patria, Rebelión Militar en grado de complicidad. Tribunal 2 de control.



Fiscal May Narval.



Preso en cárcel Militar de Ramo Verde.





Primer Teniente Alberto Maita Espinoza



Preso político. Vinculado al caso de Oscar Pérez.



Acusado de Traición a la Patria y Rebelión Militar en grado de complicidad. Tribunal Segundo de control militar.



Fiscal: Mayor Marval.





Teniente Carlos Arias Pantoja



Preso político. Detenido por el DGCIM y puesto a la orden del Tribunal militar segundo.



Vinculado al caso de Oscar Pérez.



Fiscal del Caso: Mayor Marval.



Acusado de Traición a la Patria, Rebelión Militar en grado de complicidad.