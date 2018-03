Ortega Díaz: "Tengo pruebas que relacionan el homicidio de Óscar Pérez con Maduro"

La ex-Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz Credito: Archivo

10-03-18.-Luisa Ortega Díaz quien era la fiscal general de Venezuela y en este momento se encuentra en el exilio, informó que cuenta con las pruebas necesarias que relacionan el homicidio de Óscar Pérez con el presidente Nicolás Maduro, según reseá el portal Tal Cual.



Asimismo, Ortega Díaz aseguró que la próxima semana hará entrega de dichas evidencias ante la Corte Penal Internacional (CPI), en las cuales ademas se contemplan a otros funcionarios como cómplices del asesinato.



La ex funcionaria explicó que la "Operación Gedeon" en la que resultaron muertos siete hombres, estuvo comandada por Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan)



Luisa Ortega fundamentó su acusación hacia el mandatario, alegando que "la única persona que tiene la potestad de activar el Ceofan para que ejecute una operacion es el presidente".



En relacion a esto, la exiliada señaló que el Gobierno creó la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), con la finalidad de "reprimir, asesinar y secuestrar a los venezolanos" junto al hampa.



No es la primera vez que Luisa Ortega Díaz se pronunció con pruebas en su poder para denunciar actos cometidos por Maduro y los distintos funcionarios que laboran para él. En el año 2017, Díaz entregó 1.693 pruebas que confirman homicidios realizados a mas de 8 mil individuos, por parte de instituciones de seguridad del estado, entre los años 2015 y 2017.



Entre los funcionarios que la ex fiscal demanda, se encuentran Antonio Benavides Torres, Gustavo Gonzalez Lopez, Nestor Reverol, Vladimir Padrino Lopez y Nicolas Maduro.



Además reafirmó que presentara todas las evidencias que se encuentren en su poder para lograr demostrar los delitos realizados por el presidente de Venezuela y quienes laboran para el jede de Estado.



Segun Ortega, el país esta siendo comandado por "quienes dicen ser el gobierno, por los colectivos armados y gobiernos extranjeros que han sembrado grupos armados".