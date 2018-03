Comunicado: Cimarronas de Barlovento en el día de la mujer seguimos marginadas

Historicamente, cuando se conmemora el 8 de marzo como el dia internacional de la mujer, se sigue marcando desde la historia europea y estadounidense, como si que nuestras luchas comenzaron desde esa fecha.

Nosotras las descendiente de africanas y concretamente de nuestro Barlovento, decimos que nuestras luchas comenzaron desde que trajeron secuestradas de Africa a nuestras ancestras para ser esclavizadas y maltratadas en estas tierras. Segun nuestra investigacion realizada en el CENTRO DE DOCUMENTACION DE BARLOVENTO (CEIBA) mas de cientoveinte mujeres en la epoca colonial en Barlovento fueron cimarronas luchando por su libertad y la de sus hijos, asi como las africanas que lucharon en Haití, Jamaica, Colombia, Cuba, Brasil y el resto de nuestra America.

Escuchamos discurso de las luchas de las mujeres europeas, lo cual fueron validos, pero nadie menciona a Manucha Algarín o Josefina Sánchez del Cumbe Ocoyta o de Taguaza, Quién se acuerda de Marcelina Blanco, guerrillera del cerro Bachiller? o de Juana Martínez, primera mujer afro que dirigió una huelga en Cumbo contra la falsa Reforma agraria de Rómulo Betancourt?. Pero entre cocteles y buena comida se olvidan de las" otras", además de no invitarnos a nosotras a decir nuestras historias llenas de dolor y esperanza.

Queremos dejar clar, que aún esas luchas que comenzaron hace medio milenio, nuestras ancestras estan vigente, el racismo y la discriminación contra la mujer afro no se ha extinguido, al contrario, pese a los esfuerzos realizados por el presidente Chávez y el presidente Maduro, seguimos en condiciones de desigualdad. Qué es mentira?.....Veamos lo siguiente:

Nuestro país enfrenta una crisis económica, por errores internos, pero también inducida por factores externos desde el extranjero con bloqueos financieros aplicados por razones de interés político, lo cual afecta directamente a las mujeres venezolanas que cómo, nosotras afrodescendientes, y muchas salimos en el día a día en una especie de impotencia y sobrevivencia para poder vestir, comer, y hasta trabajar siendo esto el pan nuestro de todos los días pues aún cuando tenemos claro la situación de ataque a nuestro nación son pocos los mecanismos aplicados aguas abajo para así aliviar un poco la situación actual, sumándole a ello, la corrupcion que en muchos niveles del Estado afecta al país y que tardíamente se ha comenzado a combatir.

Esta situación se convirtió en una especie de espejismo que para pocos que disfrutan el poder simulan que todo está bien y más allá de los esfuerzos del Presidente no existe un control que regule las situaciones que nos afectan, a nosotras las mujeres afrodescendientes.

La carencia del efectivo en las entidades bancarias cada día son peores sumado a esto, las largas colas para sacar 20 o 30 mil bolívares diarios, lo cual a los altos dirigentes y sus esposas, esto no les afecta en absoluto, pues ...nunca hacen cola, tienen su reserva en efectivo, sus buenos carros....... y eso se llama discriminación, desigualdad social que da verguenza, no hay igualdad en "efectivo.¨ Para nosotras el día a día es angustia, desesperación y depresión. La escasez de alimentos, gas comunal y el poco control de los servicios públicos tales como transporte, aumento del pasajes que se hacen sin ninguna gaceta oficial es desesperante.

Nos preguntamos dónde está el ministro encargado de resolver esté atropello que nos hacen directamente? porqué el ¨pueblo mujer¨ ha tenido qué recurrir a "colas" en camiones debido a las altas tarifas del pasaje siendo esto visible para quienes gobiernan y no hay manera de ser escuchadas y dar un frenó a está situación. La guerra económica se ha convertido en la excusa perfecta para que muchos y muchas de los que ocupan altos cargos dentro del gabinete ministerial se olviden de bajar a las catacumbas cómo decía el Presidente y realmente salgan a atender las necesidades del pueblo.

Nuestro proceso Bolivariano se ha ido desmembrando en pequeñas élites y se ha creado una especie de nueva clase social donde se hacen evidente los placeres, los gustos, neveras llenas, cuellos gordisimos cuando aparecen por television, guarda espaldas a granel, aprovechadores del poder que le dió esté pueblo noble.

Este 8 de marzo dia internacional de la mujer no tenemos nada que brindar, ni festejar, pero si recordar que nuestras luchas iniciadas desde los cumbes y las cimarronas de nuestro Barlovento, siguen vigentes, no desmayaremos en conseguir nuestros objetivos, no dejaremos que nuestros hijos se mueran de hambre, le seguiremos exigiendo al Ministro de las Comunas Aristóbulo Izturis que cumple con su ofrecimiento para apoyar nuestro proceso productivo. No estamos limosneando, estamos exigiendo nuestros derechos como se lo exigimos al Ministerio de la Mujer para que ponga en practica un verdadero plan contra la violencia de la mujer para que no sigan feminicidios en nuestra region, ante los cuales guardó silencio sepulcral. EL BONO NO ES LA SOLUCION, LA SOLUCION ES LA PRODUCCION.

.....................por el espíritu de Argelia Laya quien nunca se dejó vejar ni por negra, pobre ni mujer.......CIMARRONAS PARA TODA LA VIDA....VENCEREMOS.

CIMARRONAS DE LA ESPERANZA.