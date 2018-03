Delincuentes apuñalan a médico frente al hospital Razetti de Barcelona para robarlo

¡ AHORA ! #5Mar / Barcelona: Médico residente Pedro Quijada (27 años) recibió dos puñaladas en la entrada del Hospital Luis Razzeti cuando intentaron robarlo. Los médicos se declaran en paro por el hecho / #Anzoategui pic.twitter.com/vguUZvQz2d — Watcher (@Watcher_Ven) 5 de marzo de 2018

Pedro Quijada, de 27 años y estudiante del primer año de Ginecología del hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, en el estado Anzoátegui, fue interceptado por par de motorizados que pretendía despojarlo de sus pertenencias mientras este llegaba a tomar su guardia la mañana de este lunes.La información fue conformada por el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir) del centro de salud, Óscar Nava, quien, a través de su cuenta en Twitter, detalló que “no hay perforación de la cavidad peritoneal porque no se hubiese podido operar por la falta de anestésicos en el quirófano”.Tras este hecho, se registró una protesta frente al hospital exigiendo seguridad. “Queremos trabajar, pero no aguantamos más. Exigimos la presencia del Defensor del Pueblo, Gobernador del estado y comandante de PoliAnzoátegui. No podemos salvar vidas si perdemos la nuestra”, sentenció Navas.