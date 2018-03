Obrero fue asesinado durante represión a protesta vecinal en Carúpano

Credito: EC

02-03-18.-Argenis Serrano, de 33 años de edad, trabajador de la construcción y fundador del equipo de fútbol de la zona, pasaba el miércoles, 28 de febrero, por la avenida principal de Playa Grande cuando se realizaba una manifestación. En medio de disparos, fue asesinado presuntamente por funcionarios de la Policía Naval que reprimían una protesta de los habitantes de Carúpano, estado Sucre, según informa el portal Efecto Cocuyo.



De acuerdo con información policial, esto ocurrió a las 12:30 pm, en las adyacencias a la cancha deportiva del sector. Los vecinos protestaban por el desbordamiento de las aguas negras en la localidad, que desde hace un mes no se atiende por la Alcaldía, por lo que aseguran ha proliferado el paludismo para el que no tienen los medicamentos necesarios.



Quemaron cauchos como mecanismo de presión para que se acercara a ellos el gobernador Edwin Rojas, quien estaría en una transmisión de radio desde los Bloques de Playa Grande en Carúpano.



A las 4:00 pm de ese día llegaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Naval y de la Dirección General contra Inteligencia Militar (Dgcim) para controlar la situación. Dos horas después, éstos dispararon armas de fuego, escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas hacia la manifestación.



Serrano recibió un impacto de bala en el pecho y murió en el sitio. Policialmente fue identificado con el apodo de “El Banano”. Varias personas resultaron con heridas de perdigón. “A una simple protesta le respondieron con plomo”, dijo Robert Alcalá, diputado a la Asamblea Nacional, según reseñó El Nacional.



En respuesta por lo acontecido, los vecinos quemaron las vallas en las que aparecían el gobernador y la alcaldesa, apedrearon un autobús del Gobierno y le quebraron los vidrios y destruyeron un bulevar que fue construido recientemente.



En El Nacional se indica que el diputado Robert Alcalá dijo que muchas cosas aún están sin aclarar sobre la intervención del contingente de la Fuerza Armada Nacional para reprimir una protesta pacífica. Afirmó que el caso será llevado a la Comisión de Política Interior de la Asamblea para que se emprenda una investigación. “Ya conversamos con Delsa Solórzano para que se inicien las averiguaciones”.



Esta no es la primera vez que en el estado Sucre una protesta vecinal para reclamar por la deficiencia de los servicios públicos es reprimida a tiros. En 2016, un GNB fue detenido por por presuntamente guardar relación con la muerte de Luis Josmel Fuente Bermúdez, quien falleció tras recibir un impacto de bala en la pierna durante una protesta que se suscitó en Cerezal, estado Sucre.